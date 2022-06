El América de México volverá a arremeter por Pablo Solari y en Colo Colo son conscientes de que en los próximos días llegará una nueva oferta de 4 millones de dólares por el delantero argentino, quien no ve con malos ojos probar suerte en el exterior tras haber concluido su participación en Copa Libertadores.

Ante este interés, los albos ya comienzan a sondear posibles reemplazantes para su jugador más desequilibrante de la ofensiva, donde uno de los apuntados es el colombiano Yorman Zapata, una de las grandes figuras de la sorprendente campaña de Magallanes.

Sin embargo, el Cacique no corre solo en la carrera por quedarse con el cafetero y así lo confirmó Camilo Cantor, representante del jugador en conversación con DaleAlbo, en donde revela sondeos desde el exterior.

“Nos pusimos en contacto con Fortaleza y estamos en conversaciones. Van adelantadas, las cosas están bien. Nos hicieron una propuesta y nosotros les hicimos una contrapropuesta, está la posibilidad de que compren el 80% del pase”, adelantó.

Yorman Zapata es una de las revelaciones de la Primera B. / FOTO: Agencia Uno

Asimismo, reveló que no hay nada formal por parte del Popular, pero confesó que existe un interés. “Con Colo Colo no hemos hablado, no se han contactado con nosotros. Pero en la interna está la primera opción que, si se va Solari a América, que es lo más probable, el reemplazo sea Zapata. Por sus condiciones, Quinteros lo tuvo en Católica y lo conoce. Puede estar esa posibilidad”, agregó.

Fue más allá, revelando que ya ha habido acercamientos con la dirigencia de Magallanes y que en los próximos días esperan una oferta concreta de los albos. “La gente de Colo Colo tuvo un primer acercamiento con Ogalde, que es el dueño de Magallanes y este lunes nos van a hacer un llamado para sondear el tema y darle un poco más de formalidad al posible interés. No hemos hablado de números”, explicó.

En ese sentido, dejó claro que para ellos “Colo Colo es la opción ideal por ser el club más grande de Chile”, junto con agregar un detalle que seduce en el Cacique. “En febrero de 2023 cumple cinco años en Chile y la intención también es que quede como chileno y tenga la posibilidad de ir a la Selección Chilena”, cerró.