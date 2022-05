Gabriel Suazo es un ejemplo de resiliencia y a punta de esfuerzo tapó muchísimas bocas en Colo Colo. El capitán ha cambiado las despiadadas críticas que se transformaron en memes en el 2020, por aplausos desde que Gustavo Quinteros lo adaptó como lateral izquierdo, brindado soluciones en un puesto que también penaba en la selección chilena. Este buen rendimiento también lo ha llevado a Copa Libertadores, por lo que su nombre aparece en el radar de varios clubes extranjeros.

A sus 24 años, el 17 albo está preparado para dar el salto, incluso ha estudiado inglés por si se presenta una oportunidad en el exterior. Es uno de los jugadores exportables del Cacique, pero termina su contrato en diciembre, por lo que desde junio podría firmar como jugador libre, sin dejar ingresos a los albos.

Pero esa no es su intención. Quiere retribuirle al club de su vida los más de 15 años de formación que le ha dado, además de que sueña con levantar el título como capitán. Por esa razón está en conversaciones para renovar su vínculo y esto fue detallado por su representante, Alan Silberman en conversación con BolaVip.

“El contrato termina a fin de año, pero todo el mundo sabe que seis meses antes de que termine su contrato puede firmar con un club como jugador libre, pero esa no es la intención de Gabriel, él no quiere perjudicar al club que lo formó y del cual es hincha acérrimo. Pero tampoco vamos a ponernos en una posición que sea un muro que le impida salir a jugar afuera”, señaló.

Gabriel Suazo ha tenido un excelente año en Colo Colo. / FOTO: Agencia Uno

Sobre el estado de las conversaciones, el agente es optimista y explicó que “llevan un par de meses, se está tratando de lograr un acuerdo que sea lo más real y beneficioso para todas las partes involucradas en el tema. No se ha llegado a un acuerdo definitivo, pero no tengo ninguna duda de que vamos a llegar a lo que sea racional y factible para que después pueda llegar a Europa que es el gran sueño que tiene”, explicó.

Tras la reunión que sostuvo hoy vía zoom con la dirigencia, reconoce que las partes están cerca de lograr un acuerdo y dejó entrever que sólo resta definir el precio por su cláusula de salida de los albos.

“Las partes nunca estuvieron lejanas, la intención es que sea lo mejor posible para todas las partes dentro de los parámetros reales. No podemos comparar los parámetros económicos del fútbol de hace 10 años con los post pandemia. Una cosa es un jugador como Mbappé, Haaland o Julián Álvarez, y otra es un jugador de Chile que está en una selección que no clasificó, pero es capitán de un equipo que anda muy bien hace dos temporadas. Todos sabemos que un jugador que salga de un país sudamericano no vale lo mismo que el de Argentina o Brasil, son valores más altos que un chileno”.

Si bien la aspiración de Suazo es llegar al Viejo Continente, Silberman reconoció que hay otros sondeos. “Su sueño es salir a Europa, pero también tiene ofertas de clubes de Sudamérica también, entonces se hará todo lo posible para que todos salgan contentos”.

Según ha podido averiguar BolaVip, en Colo Colo sienten que Suazo cumplió un ciclo y no quieren cortarle las alas para que pueda partir a competencias más exigentes. Por esa razón, la idea no es renovarle para amarrarlo por mucho tiempo en el club y sólo buscan un acuerdo que permita un ingreso justo por su transferencia.