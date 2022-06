Ricardo Dabrowsk sale en defensa de Pablo Solari en Colo Colo: "El jugador no es una máquina que cambia el chip y listo, se maneja por emociones"

Colo Colo y Deportes Temuco no se hicieron daños en el Estadio Monumental por la tercera fase de la Copa Chile e igualaron 0-0 en un pálido partido, donde ambos elencos no tuvieron tantas chances de poner la primera cifra en el marcador.

A pesar del empate, uno de los temas más comentados en el Cacique ha sido el fallido traspaso de Pablo Solari al América de México, decisión que no cayó bien en el jugador y en el grupo cercano del delantero, quien quería emigrar hacia tierras aztecas.

Ricardo Dabrowski, ex zaguero de Colo Colo, analizó en Bolavip Chile lo que fue el deslucido empate del Cacique ante Deportes Temuco.

"Normalmente siempre cuesta los primeros partidos, pero hay que darle mérito a Temuco por el trabajo que hizo y a lo mejor Colo Colo no está en un ritmo al ciento por ciento, pero la virtud pasa por elenco del sur", aseguró el campeón de la Copa Libertadores 1991.

El Cacique no tuvo grandes ocasiones de gol ante el elenco Pije | Foto: Agencia Uno

"Hay que ver si hay nuevas contrataciones y ver si queda definido para ver que está Colo Colo", complementó Dabrowski.

Para finalizar, tuvo unas palabras al fallido traspaso del Pibe Solari al fútbol mexicano y dio a conocer su opinión acerca si esta situación afecta al plantel o no.

"Hay que ver el contexto: un jugador antes de jugador es persona, entonces hay que ver el hecho que el jugador daba por seguro que iba por el América de México, después no se concretó y eso indudablemente emocionalmente eso juega en la cabeza de cualquier jugador, el jugador no es una máquina que cambia el chip y listo, hay que ver como continúa todo eso. El jugador no es una máquina, se maneja por emociones", cerró.