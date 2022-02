Histórico ex jugador campeón de la Copa Libertadores con el Cacique cuestionó la dificultad del equipo para imponer jerarquía en el campo de juego y se

Colo Colo cayó en un muy mal partido ante Huachipato, en donde se inclinó por la cuenta mínima en el Estadio CAP y quedó relegado al octavo lugar de la tabla de posiciones, en donde la UC más tarde podría sacarle 7 puntos con tan solo transcurridas cuatro fechas.

Uno que es voz autorizada para hablar del Cacique es Ricardo Mariano Dabrowski, ex jugador albo que levantó la Copa Libertadores 1991 y que conversó con Al Aire Libre de Radio Cooperativa sobre el oscuro presente albo y lo que se viene de cara al Superclásico.

“Indudablemente no es un buen comienzo, me da la impresión de que le cuesta mucho imponer jerarquía al equipo. Yo creo que, más allá de la circunstancia porque por ahí si se ponía en ventaja a lo mejor imponía sus términos frente a Huachipato, pero me parece que está adoleciendo el equipo de imponer jerarquía”, aseguró el ‘Polaco’.

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Colo Colo, independiente de cualquier equipo, tiene que jugar, ganar o digamos imponerse en el partido por todo lo que significa, en el sentido de que no hay equipo en el mundo que gane todos los partidos, se puede perder, pero la diferencia está en el cómo y me parece que los partidos se le están complicando muchísimo a Colo Colo cuando le presentan un planteo muy simple que es aguantar y jugar de contragolpe”, advirtió.

A la vuelta de la esquina, el Cacique tiene el Superclásico ante Universidad de Chile para lavar heridas, en donde Dabrowski señaló que “Son esos partidos que puede ser un punto de inflexión para demostrar por qué un jugador está en un plantel como Colo Colo, son esos partidos que generalmente lo que es la tabla de posiciones o la forma se dejan de lado y arranca una historia nueva. En el caso de Colo Colo, tienen que aprovecharlo para sacarse la mufa y pensar en hacer un buen encuentro y, por supuesto, lograr un triunfo que signifique moral y anímicamente mejorar para adelante”, cerró.

Albos y azules se verán las caras el próximo domingo 6 de marzo en el Estadio Monumental, compromiso válido por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2022 y en donde el Cacique buscará estirar la racha de más de 20 años sin perder frente a la U en Pedreros.