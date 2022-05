El campeón de Copa Libertadores con Colo Colo en 1991 habló en la previa del compromiso entre los albos y Alianza Lima, asegurando que los factores externos como público y clima ya no juegan y todo se resuelve dentro de la cancha.

Ricardo Dabrowski desdramatiza la visita de Colo Colo a Lima por factores externos: "Esto es fútbol de alta competencia, no escuelitas"

Colo Colo tendrá que visitar esta noche a Alianza Lima en el Estadio Nacional de la capital peruana por la cuarta fecha del Grupo F de Copa Libertadores, compromiso que contará con una gran presencia de público aliancista y de chilenos que viajaron para ver el cotejo.

Las dificultades de jugar de visita en Copa Libertadores siempre han estado y el público es un gran factor para hacer “sentir” la localía al visitante. El clima de la ciudad en que se jugué también varía mucho, desde la altura de localidades bolivianas, la humedad de ciudades colombianas o la complejidad de jugar en Brasil.

Para Ricardo Dabrowski, ex campeón de América en 1991 que habló en exclusiva con Bolavip, “El clima de Lima es similar al de Santiago, no hay altura y, en definitiva, si bien tiene una cercanía al mar, pero climáticamente no hay ningún inconveniente. Políticamente los países tienen distintos momentos”, dijo.

Colo Colo va por su tercer triunfo en esta Copa Libertadores. | Foto: Agencia UNO

El Polaco cree que nada se interpone en el camino de Colo Colo para que pueda hacer un buen partido esta noche: “El estadio es un buen estadio, no veo qué problema puede llegar haber, al final en la cancha son 11 contra 11”.

“Hacerse un rollo con todas estas cuestiones, estamos hablando de fútbol de alta competencia, no de escuelitas de fútbol o juveniles, el jugador de alta competencia está más allá de cualquier circunstancia. No tiene que incidir absolutamente nada de lo externo para tener un buen rendimiento”, dijo de manera enfática.

Colo Colo saldrá esta noche a conquistar Lima y tratar de lograr tres puntos que lo dejarían con un pie y medio en los octavos de final de Copa Libertadores. Derrotar a los peruanos, además, le valdría como mínimo el clasificarse a los octavos de final de la Copa Sudamericna.