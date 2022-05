Carlos Caszely dejó la grande en el día de ayer tras conversar con el programa Círculo Central, en donde se mostró contrario a la decisión del plantel de Colo Colo de viajar a Argentina con familiares, parejas e hijos en muchos de los casos.

El ‘Chino’ apuntó a que la situación bien pudo haber sido un factor de desconcentración dentro del equipo, el cual se vio muy sobrepasado ante el conjunto millonario y durante largos pasajes se mostró absolutamente irreconocible y con rendimientos individuales muy bajos.

Con la polémica instalada, Bolavip Chile se puso en contacto con Ricardo Mariano Dabrowski, ex campeón de América con Colo Colo para saber su opinión sobre lo ocurrido en el viaje a Argentina, entregándole su apoyo irrestricto al ‘Rey del metro cuadrado’.

“Basado en lo que dice Carlos, quien es una autoridad absoluta en cuanto a capacidad para opinar, indudablemente que no solamente avalo todo lo que él dijo, sino que, en definitiva, me llama la atención más que nada por el hecho de que estamos hablando de alta competencia y no hay dos opiniones. ¿Quién va estar en contra de la familia? Pero hay momentos y momentos, no hay que desenfocarse”, aseguró en primera instancia el ‘Polaco’.

El Cacique jugará este miércoles la revancha ante Fortaleza con la obligación de ganar. | Foto: Agencia UNO

Dabrowski siguió hincando el diente en la exigencia de la alta competencia: “El alto rendimiento te exige estar a un 100% en todos los aspectos, esto es así. Ahora, dicho esto, el tema del resultado uno después entra analizar si eso tuvo o no tuvo influencia, si antes del inicio del segundo tiempo los barras que estaban colgados o no, no hay que distorsionar la realidad”.

Eso sí, el ex jugador asegura que el Cacique debe dejar rápido en el olvido la derrota ante los argentinos: “Yo lo dije post partido, para mí hay que dar vuelta la página rápido, reconocer que River es un equipo con un alto nivel de hace mucho tiempo que viene con este rendimiento. River es River, estuvo asertivo y Colo Colo cuando quiso, no pudo y después la diferencia ya estaba marcada”.

En el cierre, Dabrowski anticipó el duelo ante Fortaleza del miércoles y tiene buenas sensaciones, diciendo que “Yo creo que sí y tengo mucha confianza de que va ser así, más que nada por el hecho de que hay diferencias futbolísticas a favor de Colo Colo. Ahora, en un partido puede pasar cualquier cosa y a Colo Colo no le sirve el empate, tiene que ganar sí o sí, pero yo reo que tiene todos los elementos como para hacerlo y lo que sucedió les va servir como experiencia para lo que viene”, remató.