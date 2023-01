La fea caída de Colo Colo ante O’Higgins no pasó desapercibida para nadie y varios históricos se pronunciaron por el desastre de Rancagua en donde los albos no hicieron pie con bola y fueron sencillamente vapuleados 5-1 por el cuadro celeste.

No es normal en la historia de Colo Colo caer de manera tan abultada y no sucedía algo similar desde que los albos afrontaron un partido con juveniles frente a Ñublense el 2021 para caer por el mismo resultado en Chillán.

“No era la realidad de Colo Colo que les haga cinco goles a todos los equipos y tampoco me parece que esta sea la realidad que reciba 5. Es raro en un equipo como Colo Colo, no es que no se pueda perder, pero cuando se pierde así es porque fallaron muchas cosas”, dijo en diálogo con Bolavip Chile el campeón de Copa Libertadores, Ricardo Mariano Dabrowski.

El Cacique no vio una en Rancagua. | Foto: Agencia UNO

El Polaco asegura que “No quiero desmerecer al rival, que estuvo muy asertivo, pero en la historia de Colo Colo hay que revisar este tipo de goleadas. Lamentablemente se hace o se toma más normal que antes y bueno, yo creo que en análisis sirve para todo y habrá que ver cuáles son las definiciones que se toman y si vienen más refuerzos o no”.

“En todo caso, Colo Colo históricamente, más allá de los refuerzos que tienen que llegar, siempre ha tenido una base que le alcanza para competir en el torneo local, afuera es otra cosa. Creo que todo el mundo quedó sorprendido por el 5-1”, añadió.

El Cacique tiene libre la jornada de día lunes y retomará los entrenamientos mañana cuando empiecen a preparar lo que será el difícil compromiso ante Ñublense por la tercera fecha del torneo el próximo lunes 6 de enero en el Estadio Monumental.