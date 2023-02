Mucho se ha hablado en las últimas horas acerca deMatías de los Santos en Colo Colo. Y es que el zaguero central argentino llega con el difícil objetivo de reemplazar a Emiliano Amor en la zona defensiva, jugador que se transformó en un pilar fundamental en el esquema de Gustavo Quinteros.

Lo cierto es que desde Argentina han salido al paso del desempeño del jugador de 30 años en Vélez Sarsfield, al cual los propios hinchas del conjunto argentino han tildado de 'lento', por lo que los fanáticos del Cacique ven con preocupación su arribo al cuadro de Macul.

De los Santos quiere hacer olvidar la lesión de Amor | Foto: Archivo

Ricardo Mariano Dabrowski es una voz autorizada para hablar del conjunto Popular, es por esto que fue contactado por Bolavip Chile, y el Polaco, como le dicen, salió en defensa del central.

"Tiene una trayectoria y pergaminos, jugar en el fútbol argentino no es para cualquiera, pero después hay que ver. Colo Colo generalmente que juega mucho a mano a mano en la parte defensiva, pero después hay que ver como funciona, pero la lentitud se corrige con un buen anticipo", remarcó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

"No sería la primera vez que a Colo Colo o cualquier equipo llega un nombre y este no se adapte o no funciona, son cuestiones que lamentablemente no se pueden prever", sentenció.

Se espera que el charrúa sea presentado este martes 7 de febrero, luego de pasar con creces los exámenes médicos realizados en la Clínica Meds, por lo que en las próximas horas se sumará a los entrenamientos albos.