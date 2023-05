Un duro revés sufrió Colo Colo en la noche del miércoles, luego de caer por dos tantos a cero ante Boca Juniors en el Estadio Monumental en duelo válido por la tercera fecha del Grupo F en la Copa Libertadores de América.

Partido extraño para los albos, que arrancaron bien, pero no tuvieron la suficiente jerarquía para doblegar a la escuadra xeneize, marcado así, una nueva derrota de los equipos chilenos ante los poderosos del continente, en una nueva demostración del actual nivel de cuadros nacionales en estas competencias.

Bolavip Chile dialogó con Roberto Rojas. El recordado Cóndor no tuvo reparos en señalar las responsabilidades que existen a nivel general en la actividad y que lo presenciado en Macul hace algunos días, es muestra de cómo el fútbol chileno va quedando relegado cada vez más.

"Es el reflejo del fútbol chileno desde hace bastante tiempo, ya. No aparecen bien ni en Copa Libertadores ni en Copa Sudamericana. Sin buenas actuaciones que permitan competir con equipos que han progresado y los chilenos se van quedando atrás. Es problema de nivel de nuestro fútbol y que se grafica en estas competencias", sentenció Rojas.

De todos modos, el ex portero de la selección chilena responsabilizó a los jugadores de Colo Colo por no estar concentrados y no saber al rival el cual estaban enfrentando. "A veces la camiseta de una institución y la historia pesa mucho en estos compromisos y los jugadores de Colo Colo no supieron medir lo que era Boca Juniors en competencias internacionales. Se descuidaron, perdieron cero a dos y complicaron su clasificación", sentenció el ex golero.

"La historia pesa en estos compromisos", dijo el Cóndor Rojas en alusión a la derrota de Colo Colo ante Boca Juniors (Guillermo Salazar)

También, tuvo palabras para los sucesos de violencia que se han visto en canchas chilenas en el último tiempo. Rojas comentó que todo esto deja mucho que desear. "Ver un estadio que la gente no va por miedo de lo que pueda pasar, por falta de seguridad. Es complejo lo que está viviendo el fútbol chileno en estos momentos. Las autoridades tienen que poner punto final en eso, el fútbol chileno está dejando que desear en estos momentos en ese sentido", afirmó Rojas.

ver también Técnico chileno compara a Darío Osorio con astros de la Premier League

Sobre dónde irá a dar todo esto, el Cóndor recalcó que "hay impunidad al vandalismo, van depredando todo lo que está al frente de ellos y las autoridades son omisas. No tienen control sobre eso y no se ponen las pilas en el sentido que las leyes se cumplan", cerró Roberto Rojas.