Si bien Colo Colo se mantiene en la segunda posición del Grupo F de la Copa Libertadores, los hinchas del Cacique se siguen lamentando por la cantidad de oportunidades que desperdiciaron en el empate 1-1 ante Alianza Lima en el Estadio Nacional de Perú.

Uno de los jugadores apuntados fue el ariete argentino Juan Martín Lucero, quien erró un penal y estuvo involucrado en las ocasiones más claras del equipo comandado por Gustavo Quinteros.

Sepúlveda analizó el empate del Popular en su canal de Youtube y tuvo palabras para la poca efectividad de Lucero ante Alianza Lima.

"Les tengo que decir que no puedo creer lo que pasó. No puedo creer la farra que vimos en Perú. Un partido que fácilmente pudo haber terminado 4-1, 5-1, 3-2 y termina 1-1. Hoy, Colo Colo se farreó una gran posibilidad de haber tenido un 90% de la clasificación en el bolsillo, así de simple. No hay más vueltas que darle", afirmó el comunicador.

Lucero fue uno de los jugadores más criticados por los hinchas albos | Foto: Colo Colo

"Lo de Colo Colo es una farra gigantesca, gigantesca. No voy a hablar mal de los jugadores porque hay momentos que se convierte y otras que no, momentos donde se dan distintas circunstancias, pero el concepto final es que el Cacique se farreó su clasificación", agregó.

Para finalizar, remarcó que "no voy a matar a Lucero (Juan Martín). Me parece que es un jugador tremendamente importante para este equipo, súper importante, y que haya pifeado y perdido un penal son circunstancias que pueden pasar. Lucero no es el responsable del empate, tuvo culpa pero no lo voy a pegar un palo a un futbolista que ha hecho tanto", cerró.