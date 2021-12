Iván Morales tuvo un resurgir futbolístco durante este 2021, lo cual llevó a que anotara 11 goles en el Campeonato Nacional y convirtiéndose en el goleador de Colo Colo. Por eso, es que luego del término del torneo, comenzó a rumorearse de su salida desde el Monumental.

Uno de los equipos que se habrían interesado en él era el Deportivo Alavés. El club de La Liga de España se ubica en la decimoséptima posición y está solo a dos puntos de caer en zona de descenso directo. Además, es uno de los equipos menos goleadores del torneo y la llegada de Morales podría haber ayudado a revertir aquello.

Sin embargo en conversación con El Deportivo de La Tercera, el gerente deportivo del equipo ibérico, Sergio Fernández, descartó totalmente un interés sobre el delantero albo y por ende desestimó en una posible contratación.

"No estamos interesados en el delantero y no sabemos de dónde surgió la noticia. Nos enteramos de que se habló de Alavés, pero no es cierto siquiera que hayamos hecho una oferta", dijo el dirigente.

Aunque Fernández no desconoció lo realizado por el Tanquecito durante esta temporada, pero volvió a asegurar que no es el tipo de futbolista que están reastreando por ahora. "Es cierto que lo conocemos, sabemos de su calidad. Siempre estamos viendo a los jugadores que hay en el mercado, pero repito que no estamos interesados. No es el perfil de jugador que buscamos en estos momentos", sentenció.