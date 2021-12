Se descarta el Serrucho: Claudio Baeza revela por qué no puede volver ahora a Colo Colo

Colo Colo está en la búsqueda de nuevos nombres para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. El cuadro albo tiene la misión de considerar a un volante producto de que aún no se sabe la consideración de lo que ocurrirá con Leonardo Gil, y a pesar de que existe una oferta por el jugador del Al-Ittihad, se barajan nombre para sumar en la mitad de cancha.

Uno de los nombres que se estaba pidiendo por parte de los hinchas es Claudio Baeza. El centrocampista y canterano albo, está viviendo una gran temporada en el fútbol mexicano y es considerado constantemente por Martín Lasarte para los partidos de la Selección Chilena.

Incluso, el futbolista nacional fue considerado por el entrenador uruguayo para estos dos amistosos que se aproxima en el cuadro nacional, quien se encuentra en la gira con La Roja en Estados Unidos para los duelos amistosos frente a México y El Salvador.

“Siempre es lindo que la gente del club donde salí te quiera, los hinchas me quieren un montón. Pero de momento estoy a punto de renovar tres años con Toluca. Obviamente si el club me quiere siempre estaré dispuesto a poder regresar, siempre estaré agradecido del club que me formó como jugador y como persona”.

Claudio Baeza disfrutó de una buena temporada en el fútbol mexicano considerando que estaba a préstamo en el Toluca, quienes finalmente harán efectiva la opción de compra y renovarán al centrocampista por los próximos tres años.