Juan Martín Lucero está cada vez más cerca de irse del estadio Monumental hacia Fortaleza de Brasil, pese a que extendió su contrato hasta 2025 hace menos de un mes, pero el centrodelantero trasandino apeló a una supuesta cláusula de penalidad que no causó nada de gracia en Colo Colo.

Pero los dirigentes de Blanco y Negro no fueron los únicos que se enojaron con la partida del goleador albo del 2022, sino que los hinchas también hicieron saber su malestar en las diversas redes sociales, en las cuales se fueron en picada y le dejaron solamente comentarios negativos al "Gato".

Lucero está cerca de convertirse en el quinto futbolista que abandona al Cacique en menos de un mes | Foto: Agencia Uno

Sebastián "Chamagol" González, ex delantero del Cacique, fue invitado al programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports, donde conversó acerca uno de los temás más polémicos en el último tiempo: la salida del atacante trasandino.

"Ha sido bastante complejo lo de Lucero, venía siendo campeón, goleador del equipo, no fue fácil encontrarlo. Me imagino que fue mal asesorado y terminó siendo perjudicado por completo", apuntó el ex goleador albo.

Agregando que "Lucero fue muy mal asesorado, nunca le tomó el peso a lo que significa Colo Colo y a lo que repercute. Hay un mal manejo y en la soberbia de no presentarse a entrenar. Fue muy mal asesorado. Lo hizo en un mal momento",

"Es muy difícil ser el 9 de Colo Colo, Lucero lo había hecho muy bien. La responsabilidad para quien venga es tremenda. Hay que ver como Benegas se adapta a esa responsaibilidad y a reemplazar los goles de Lucero", concluyó.