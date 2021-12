Claudio Borghi ha dicho en reiteradas ocasiones que Matías Fernández se asustó con su compañero de concentración, Rodrigo Meléndez. Fue el propio Kalule quien explicó el trasfondo de la frase del Bichi. Todo sucedió la noche previa al partido ante Alajuelense en Costa Rica por la Copa Sudamericana que se disputó el 4 de octubre de 2006.

"Fuimos a jugar con Alajuelense en Costa Rica. Estábamos en la habitación, en eso agarro la señal internacional de TVN y justo era tarde, ya para dormirnos. Soy un poco pájaro nocturno en ese sentido y me puse a ver el Día Menos Pensado. Entonces, lo coloco y el Mati me dice 'No pongas eso porque no me gustan estas cosas. A veces puede que tenga pesadillas'. Le dije 'ya, hagamos lo siguiente, como yo soy el último en dormirse, cuando te vea que estás durmiendo yo apago la tele y no pasa nada'", dijo el exmediocampista en el programa Sabor a Gol de TNT Sports.

El exseleccionado siguió mirando el programa de Carlos Pinto: "Lo seguí viendo, el capaz que ni lo veía, pero estaba ahí. Miro para el lado, todavía no terminaba. Se terminó el programa, 1, 2 de la mañana de allá debe haber sido. Lo miro y estaba zzz Matías. Dije 'ya, ahora apago la tele y me acuesto'".

La noche avanzó: "Me quedé dormido obviamente, al rato escucho un ruido y me despierto. Estaba la tele encendida y Matías sentado en la cama. Le digo 'hueón ¿Qué te pasa?. Me dijo 'si te dije hueón que esta huea me daba pesadillas y no me gustaba". Le respondí, 'Ya, pero Matías, si es un programa nomás", confesó Meléndez.

"Había que cuidarlo, si era nuestra figura, tenía que por lo menos dormir bien. 'Ya vamos a hacer lo siguiente, espero que te duermas, yo me quedo despierto'. Me puse a ver fútbol y ahí apago la tele de nuevo. 'Ya', me dijo. Se estiró, se dio vuelta y se quedó dormido, uno cacha ya cuando estaba durmiendo", continuó en su relato.

El tema se solucionó de amanecida: "Lo miro, zzz, apago la tele, me quedo dormido y al rato bulla de nuevo. Despierto, lo miro, Matías sentado de nuevo pegado al televisor. Estaba enojado ya de no poder dormir Matías que se dormía temprano, tenía que cumplir con su horario de sueño 'Si te dije'. Hagamos de nuevo lo mismo 'te duermes', si todos dependíamos de él. Después eran las 5, 6, así se lo llevó, termino por llamar al kinesiólogo, ahí arregló el tema, placido, era de madrugada. Lo bueno es que jugábamos como a las 7, 8 de la tarde, había siesta para recuperar ese sueño. Por eso dice Claudio que tenía pesadillas con ese tema", finalizó.