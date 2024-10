Matías Fernández no duda de las capacidades de Marcelo Bielsa. El histórico seleccionado nacional se deshizo en elogios para el entrenador que, según él, fue el creador de la Generación Dorada de La Roja.

Y es que así lo manifestó en conversación con LUN. Le puso punto final a un largo debate que se instaló: ¿fue él o José Sulantay el encargado de crear a la camada más exitosa de Chile?

Para él, no hay duda: “Para mí, Bielsa fue el gran constructor. Nos cambió el chip, nos hizo mejores jugadores. Él nos mostraba nuestras deficiencias para corregirlas y nos indicaba lo bueno que tenía que potenciar. Tiene ojo clínico”.

Tras ello, se refirió a Sulantay. “Tuvo mérito al juntar generaciones de dos Mundiales sub-20. Y Bichi hizo competitivos a los que estuvimos en Colo Colo y Sampaoli a los que estuvieron en la U. Pero el profe Bielsa dio el plus”, destacó.

Incluso, lo eleva a dicha altura a pesar de los comentarios que recibía del Loco. Cómo olvidar el famoso “siempre pasa algo, Matías” en un encuentro contra Bolivia. Dicho momento quedó inmortalizado.

“No fue un reto. De hecho, ni siquiera me dijo nada después. Fue en un partido que me corté la oreja y, como estábamos con diez jugadores, lanzó esa frase. Pero no era algo de lo cual yo tenía culpa”, explicó.

Matías Fernández recordó su estadía junto a Marcelo Bielsa en La Roja.

El triste episodio de Matías Fernández

A su vez, el campeón de América recordó cuando quedó fuera de Brasil 2014. Una lesión lo marginó del certamen: se lo tuvo que comunicar directamente a Jorge Sampaoli.

“Fue un momento durísimo. Terminé esa temporada en Fiorentina con una grave lesión en el tobillo (…) Fui a Juan Pinto Durán a decirle a Sampaoli que llevara a Brasil a alguien mejores condiciones”, rememoró.

“Vi todos los partidos, como hincha. Me alegré cuando le ganamos a España y pucha que me dio lata el palo de (Mauricio) Pinilla contra Brasil”, lanzó el retirado crack chileno.