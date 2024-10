Una de los grandes debates en el fútbol chileno actual, es qué lugar ocupa el técnico argentino, Marcelo Bielsa en nuestro balompié y por cierto cuál es su real aporte a la selección chilena.

A nivel de resultados, muchísimo. Segundo lugar en las clasificatorias rumbo a Sudáfrica 2010, pero que en mundial no se vio reflejado y se fue eliminado en octavos de final sufriendo más de la cuenta para avanzar a la ronda de los 16 mejores.

De todos modos, comenzó a gestarse, un equipo que deslumbró en Brasil 2014 y consiguió dos Copas Américas, lo que muchos llaman, la “Generación Dorada” que por cierto, algo tendrá que decir “El Loco”.

Y fue Matías Fernández, quien disipó ciertas duras al respecto, ¿Es el rosarino el responsable de la GD? En diálogo con Las Últimas Noticias, el ex jugador de Colo Colo respondió sin titubeos.

“Para mi, Bielsa fue el gran constructor. Nos cambió el chip. Nos hizo mejores jugadores. Él nos mostraba nuestras deficiencias para corregirlas y nos indicaba lo bueno que teníamos que potenciar. Tiene ojo clínico”, dijo el mundialista.

Además, salió aclarar luego de mucho tiempo, la célebre frase que el actual entrenador de la selección uruguaya le dijo alguna vez, aquella que pregona “Matías, Siempre pasa algo”, a lo que el 14 respondió.

“Pero no fue un reto. De hecho, ni siquiera me dijo nada después. Fue en un partido con Bolivia que me sangró la oreja y, como estábamos con diez jugadores lanzó esa frase. Pero no era algo de lo que yo tenía culpa”, puntualizó.

Fernández tuvo su época de esplendor en La Roja con Bielsa en el banco (Photosport)

Los méritos de José Sulantay, Claudio Borghi y Jorge Sampaoli

Pero, ¿Cuál fue el parte de José Sulantay en la GD? El ex Fiorentina valoró lo que hizo el desaparecido entrenador y por cierto, también tuvo palabras para Claudio Borghi y Jorge Sampaoli.

“Claro. Tuvo méritos de juntar a selecciones de dos mundiales sub 20. Y Bichi hizo competitivos a los que estuvimos en Colo Colo y Sampaoli a los que estuvieron en la U. Pero el profe Bielsa nos dio el plus”, cerró Fernández.

¿Cuáles fueron los números de Matías Fernández en la selección chilena?

Matías Fernández disputó 74 partidos por La Roja y anotó 14 goles. Disputó la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y fue campeón de la Copa América el año 2015.