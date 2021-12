El por ahora delantero de Deportes Antofagasta fue consultado en Deportes en Agricultura sobre si es una opción real llegar a los albos, asegurando que no hay nada concreto, pero es un paso que le gustaría en su carrera.

Colo Colo sigue en la búsqueda de reforzarse de cara a la temporada 2022 que estará lleno de desafíos nacionales e internacionales, partiendo por la Supercopa ante la UC el 23 de enero y después con el torneo nacional y Copa Libertadores, además de la Copa Chile.

En el Cacique no quieren contratiempos y Gustavo Quinteros ya le manifestó a la dirigencia que quiere contar con el plantel completo -con los refuerzos incluidos- cuando la pretemporada parta y los albos viajen a Argentina para encararla.

Uno de los nombres que ha estado en la órbita de los albos es del, por ahora, delantero argentino de Deportes Antofagasta, Tobías Figueroa. El espigado centrodelantero trasandino habló con Deportes en Agricultura y aseguró que “Nadie se comunicó ni habló conmigo, yo siempre dije: si la oferta es buena para ambas partes, calculo que se tiene que hace”, comenzó diciendo.

En esa misma línea, complementó: “No sabemos cuánto es lo que puede ofrecer Colo Colo ni cuáles son las intenciones de Antofagasta, eso no lo sabemos todavía. Yo tampoco he analizado en el caso de que llegue una oferta, qué hacer. ¿Si me gustaría ir? Obviamente que sería lindo, es un salto importante a nivel personal, es un desafío lindo y a nivel de carrera se proyectan muchas cosas”.

El goleador puma cerró detallando cuál es su situación contractual hoy por hoy: “Yo tengo contrato con Antofagasta, tengo que cumplirlo y volver a hacer la pretemporada, por el momento no ha pasado nada. Soy consciente que Colo Colo es un equipo muy importante a nivel nacional e internacional, es un equipo totalmente poderoso pero la verdad que cuando llego a un club, si bien eso de jugar con 40-50 mil personas es lindo, yo quiero hacer goles y ganar”, cerró.

Tobías Figueroa, de 29 años, ha acumulado 27 goles con Deportes Antofagasta en su paso por el cuadro puma y este año marcó 10 en 29 partidos. ¿Será el delantero que Gustavo Quinteros está buscando? Solo el tiempo lo dirá.