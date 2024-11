Colo Colo está trabajando en la renovación de Brayan Cortés. Por ahora el panorama está complejo, ya que el deseo del guardameta iquiqueño es continuar su carrera en el fútbol extranjero.

Por aquello en el Cacique aparecen las opciones de Claudio Bravo, Gabriel Arias y Matías Dituro. Sin embargo, en el caso del histórico guardameta de la Selección Chilena, aún no se conoce de forma oficial si está dispuesto a salir del retiro, mientras que las otras dos opciones son una inversión importante.

Gonzalo Fierro entregó su opinión. “Si me preguntas por los tres, claramente me inclino por Claudio. Por lo que conlleva en Colo Colo, es nacido y criado y me imagino que va a estar un par de tiempo para retirarse donde él quiere”, dijo en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Sin embargo, el histórico exfutbolista de Colo Colo tiene a su gran candidato en el fútbol chileno: “Ahora si los dos arqueros están con contrato y tienen que venir por un tema de dinero, yo voy y me traigo un arquero que ya conoce el medio, me traigo al Nacho González”.

Fierro destaca las virtudes de Ignacio González: “No creo que sea tan elevado como esos dos. Es un arquero que ha hecho partidazos, que salió de Colo Colo, conoce el medio, está en un alza futbolística y va llegar, va a saber lo que es un equipo grande y jugar partidos con presión”.

Gonzalo Fierro ve a Ignacio González como opción para el arco de Colo Colo. (Foto: Photosport)

González se formó y debutó en Colo Colo en 2012. No obstante, tuvo que hacer una larga carrera en el fútbol chileno con pasos por Everton, Copiapó, Palestino, San Luis, Deportes Antofagasta, O’Higgins y un segundo ciclo en Everton.