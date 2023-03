El ex futbolista y actual comentarista no dudó en clamar por una titularidad de Falcón en desmedro de alguno de los dos centrales actuales de Colo Colo.

Un importante desafío tendrá este sábado Colo Colo en la altura de El Salvador, ya que visita a Cobresal por la novena fecha del Campeonato Nacional, en donde buscará volver a los triunfos tras el pálido empate ante la U.

Para este compromiso el entrenador albo Gustavo Quinteros no realizaría muchos cambios en su esquema titular respecto del Superclásico, ya que solo entraría Lezcano por Benegas debido a la lesión del 'Toro'. Así, la dupla de centrales sería Matías De Los Santos y Ramiro González.

Esto hizo que Marcelo 'Toby' Vega pusiera el grito en el cielo, en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports: "Si hay algo importante en la altura, es la velocidad. Se hace más lento todo y si hay algo que no tienen los centrales actuales de Colo Colo es velocidad, algo que sí tiene Falcón".

Toby Vega exige que Falcón juegue en la altura ante Cobresal | Foto: Agencia Uno

En su comentario no dudo en decir que la ausencia de Falcón sí se va a notar, y agregó: "Hay un cansancio por lo demás y no son jugadores rápidos [De Los Santos y González]. Ir a los cruces y no cansarse, es algo que sí tiene Falcón".

El defensa uruguayo perdió la titularidad debido a que ante Everton se hizo expulsar al darle un pelotazo a un rival, por lo que recibió dos fechas de castigo. Por esto, Quinteros se molestó bastante, y se mantuvo firme en su idea de que la titularidad se la tiene que ganar: "Los jugadores que salen por estas cosas, corren riesgo de no volver a jugar pronto", expresó hace algunas semanas el DT en conferencia de prensa.