Cuando se anunció la llegada de Cristián Zavala a Colo Colo, los hinchas albos tenían la expectativa por las nubes y esperaban que el extremo repetiera lo mismo que hizo en Deportes Melipilla, donde fue una de las grandes figuras y llamó la atención de varios clubes nacionales e internacionales.

Lo cierto es que el jugador de 23 años es que durante el 2022 solo pudo estar presente en 20 encuentros (650 minutos disputados) y anotó un gol, por lo que el ex seleccionado nacional dedició partir a préstamo a Curicó Unido, club donde ha tenido un renacer futbolístico.

En su momento, Zavala se emocionó al anotar su primer gol con la camiseta alba | Foto: Agencia Uno

Pero antes de su llegada al Cacique, Zavala tuvo una importante oferta del fútbol mexicano pero finalmente este se terminó decantando por estampar su firma en el equipo que dirige Gustavo Quinteros ¿El por qué? El propio jugador lo dio a conocer en una entrevista con el programa Misión Deporte.

"Me llega una oferta de Colo Colo y una oferta de México, que era el doble o más incluso económicamente. Yo le dije a mi novia que yo quería ir a Colo Colo porque me nace y así fue...La plata nunca me ha movido, nada como la pasión. Siempre que alguien me pregunta yo le digo que la pasión es la pasión, pocos la van a entender, la pasión es más que muchas cosas. Cuando hablé con mi representante le dije que la oferta de México estaba bien pero que iba a elegir por Colo Colo", partió diciendo el ex Coquimbo Unido y Club Deportivo Arturo Fernández Vial.

"Volver fue un momento especial para mi familia, para mí y para todos en la casa que son todos colocolinos", destacó el oriundo de Puente Alto.

Por último, reveló que pese a que se siente cómodo en el elenco Tortero, su corazón sigue ligado a los albos. "Extraño el tema futbolístico, la gente, las exigencias, los compañeros, pero también sé que debo priorizar mi carrera y sé que acá estoy mejor", cerró.