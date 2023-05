Toño Prieto le pone feroz respaldo a Damián Pizarro ante su sequía goleadora en Colo Colo: "No tiene jugadores que le den pelotas con ventaja"

Colo Colo tuvo un duro golpe en la Copa Libertadores, en el que los dirigidos por Gustavo Quinteros no pudieron hacerse fuertes en casa y cayeron por 2-0 ante Boca Juniors en el Estadio Monumental por el grupo F de la competición.

Ante esta caída, el periodista José Antonio Prieto conversó en exclusiva con Bolavip Chile y tuvo palabras para lo que fue este duro traspié para los ‘Albos’ en la que desmenuzó lo que fue el partido en primera instancia de Damián Pizarro, quien a pesar de ser una de las grandes figuras, ha sido cuestionado por su falta de gol.

“A ver, el fútbol tiene dinámicas, tiene momentos, a veces es todo alegría y a veces también hay crueldad. A Pizarro le toca asumir la posición de titular del 9 en un Colo-Colo que está dos o tres peldaños en juego del año pasado y muy debilitado a la hora de generar un ataque. Pizarro tiene muy buenas condiciones, pero no ha podido llegar al gol y en un goleador eso es una falla, aunque tenga 18 o 19, el que juega de goleador tiene que llegar al gol”, partió señalando Prieto.

Tras aquellos dichos, el destacado comunicador exculpó de cierta forma al joven delantero y declaró que la gran culpa ante la poca profundidad ofensiva que tiene hoy en día es del plantel a nivel genera, en donde apunta de gran forma al mediocampo del ‘Cacique’, la que no abastece al 9 de Colo Colo.

Colo Colo no pudo ante Boca | Foto: Photosport

“No es responsabilidad de Pizarro toda, la principal responsabilidad es que Colo Colo hoy no tiene una estructura de volante, no tiene calidad de jugadores que le den pelotas con ventaja. Todo lo que se genera Pizarro es prácticamente él mismo, él lo arma y él lo intenta finiquitar, no tiene otra colaboración”, declaró.

El ‘Toño’ fue bien claro y a pesar del buen momento que mostró Colo Colo en los primeros minutos, no se ilusiona para nada con el presente este equipo para la Libertadores “si bien hubo algún momento en que Colo Colo parecía que podía competir, pero tú para competir tienes que ser fuerte en las dos áreas y en la de ataque Colo Colo es muy débil, es mucho más débil que defendiendo en esta temporada, tienen poca generación”.

Finalmente, Prieto recalcó que en Colo Colo hoy en día no hay jugadores que puedan ser desequilibrantes de mitad de cancha para arriba y que ante equipos de gran embergadura, eso se hace notar en demasía. Además, culpa al equipo de Gustavo Quinteros como un equipo que hoy en día no tiene un plan b.

“Ayer no había quien ganara un duelo por fuera, ni los laterales, ni los otros volantes. Pizarro contra el mundo. Y eso, en eso se te puede dar alguna vez un partido, pero frente a rivales argentinos, brasileños, uruguayos, es muy difícil. Ellos manejan otra parte del juego que se hace casi inviable que le llegue alguna pelota limpia a Pizarro. Colo Colo insinuó que podía competir, pero a su primera debilidad, al primer golpe en contra, no tiene plan B, no tiene cómo dar vuelta un partido a este nivel”, cerró.