El estratega tuvo que tomar una decisión, pensando en el bien del equipo. Con el correr del tiempo, quedó claro que no fue la mejor elección.

No jugó nada

Terminó la temporada 2024 para Universidad de Chile y lo hizo con una vuelta olímpica. El club, volvió a posicionarse en los lugares de privilegio y se instaló, una vez, entre quienes pelean por cosas importantes.

Mérito en aquello sin duda es del entrenador, Gustavo Álvarez. El estratega argentino le dio un estilo de juego al equipo, pero más allá de eso, permitió que los azules recuperasen la identidad, que estaba extraviada.

Algo que el hincha reconoce y el poder de convencimiento que logró sobre sus futbolistas, también dan cuenta del buen trabajo realizado durante todo el año en el Centro Deportivo Azul y que se pudo ver en diversas canchas de nuestro país.

Sin embargo, no todo es tan positivo y el ex estratega de Huachipato cometió errores, sin duda. De eso, no existen dobles lecturas y cometió una gran equivocación.

¿Cuál fue el error de Gustavo Álvarez durante el 2024?

El gran error de Gustavo Álvarez en la U, sin duda, habría que remontarse al mes de junio, donde tras el irregular semestre de Cristian Chorri Palacios y Luciano Pons, más la inminente partida de Nicolás Guerrahttps://bolavip.com/cl/tema/nicolas-guerra, hacían ver un panorama sombrío en lo que respecta a los centroatacantes de la U.

Fue el instante, en que el DT pidió expresamente, el retorno del delantero Cristóbal Muñoz, quien en la primera parte del 2024, tuvo un buen cometido en Deportes Santa Cruz, del Campeonato de Ascenso.

Fue previo al inicio de la Copa Chile, cuando el técnico solicitó dar por terminado el préstamo del Elegante del Gol en el mencionado equipo, dando a entender que podía ser un aporte necesario.

Lamentablemente, no se cumplieron las expectativas y Muñoz, salvo algunos minutos en los primeros partidos del certamen, de ahí no se vio más. Incluso, ni siquiera sumó minutos en el Campeonato de Primera División.

Añadir, también, que desde comienzos del mes de septiembre, al delantero se le realizó un procedimiento médico que lo tuvo alejado de posibles convocatorias.

Cris Muñoz no pudo revalidar en la U lo que hizo en Santa Cruz (Photosport)

Ahora, el jugador de 22 años termina contrato con la U el 31 de diciembre y su paso en los azules pareciera llegar a su fin y siempre, quedará en el ambiente ¿Qué pasaría si se hubiese quedado en Santa Cruz? Una gran interrogante que no tendrá respuesta.