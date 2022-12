El plantel de Colo Colo aún no se cierra, y es que Gustavo Quinteros ha insistido en la necesidad de reforzarse pensando en el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores.

En este contexto, uno de los nombres que más fuerte ha sonado para arribar a Macul es el del jugador paraguayo Blas Armoa.

El delantero de 22 años juega en Tigre de Argentina, sin embargo, su pase le pertenece a Sportivo Luqueño, quienes creen que el cuadro trasandino no tiene el dinero suficiente para comprar la carta de Armoa.

Armoa hizo 8 goles con Tigres en la última temporada (Tigres)

"No disponen del dinero, tenemos que ver qué pasa, si no hacen uso de la opción, Armoa tiene que volver a Luqueño. Creo que era un un millón de dólares. Hay que negociar y es hasta el 31 de diciembre es la opción. Si no cumple Tigre, tiene que volver", declaró Juan Darío Cáceres, vicepresidente del equipo paraguayo en conversación en Al Aire Libre de Cooperativa.

Además, se demostró abierto a negociar con el Cacique. "Si hay una buena oferta por él, el club no se va a oponer. El cumplió con creces por el club, y jugar en un equipo grande de Sudamérica como Colo Colo será fantástico para él y nosotros".

Por otro lado el dirigente alabó las cualidades del delantero. "Es un jugador veloz, un goleador, tiene un handicap importante para ser contratado por cualquier institución grande sudamericana".