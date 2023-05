Yeyo Inostroza asegura que la citación no es un premio para Thompson: "Lo están metiendo por necesidad"

Revuelo ha causado la citación de Jordhy Thompson para el partido contra Curicó Unido por el Campeonato Nacional. Recordemos que el juvenil albo fue formalizado por violencia intrafamiliar.

Eddio Inostroza, histórico entrenador de nuestro fútbol, especialmente de Colo-Colo, comentó sobre que le parece la citación de Thompson. "Colo-Colo tiene una necesidad tan grande de jugadores que anden en un buen nivel, que sean mejores de los que están, y lo están metiendo por necesidad", comenzó diciendo.

ver también Romai Ugarte no está de acuerdo con la citación de Jordhy Thompson

"La respuesta de este chico nadie la sabe. Ojalá que emprenda rumbo, no estás citando a un chico que no tenga condiciones, pero no lo están premiando, es una necesidad", agregó Yeyo.

El último partido de Thompson fue contra la Universidad de Chile. (Photosport)

Yeyo Inostroza reafirmó que esta citación es plenamente por necesidad de jugadores y no es un premio para Thompson. "El fútbol te permite tomar decisiones de esta naturaleza, seguramente el técnico lo consultó con la directiva para realizarla. Pero esto no es un premio, el chico no tiene que esperar que cuando entre reciba halagos o lo aplaudan y todo eso".

ver también Israel levanta la voz por la citación de Thompson en Colo Colo

Para cerrar, Inostroza recalcó que Thompson tiene mucho que mejorar y que tiene que saber que lo que hizo está mal. "El mundo futbolístico no está de acuerdo con su conducta".