Ex seleccionado nacional se compadece de Marcelo Bielsa tras eliminación de Uruguay en Copa América: "Era mi equipo en el fondo"

Uruguay quedó fuera de la gran definición de la Copa América 2024 en una disputada semifinal con Colombia, donde los cafetaleros se impusieron por 2-1 en una batalla que se vivió el miércoles por la noche en Carolina del Norte. Los dirigidos por Marcelo Bielsa abandonaron la cancha de Charlotte cabizbajos, pese a realizar un gran torneo y poder ir por el tercer lugar.

En Chile, muchos estuvieron muy atentos a lo que sucedía con el técnico argentino, ya que dejó una gran huella en nuestro país tras dirigir a la Selección Chilena por cuatro años, entre 2007 y 2011.

El Loco clasificó a La Roja al Mundial de Sudáfrica 2010, metiendo al Equipo de Todos en una Copa del Mundo después de 12 años.

En Chile se compadecen con Marcelo Bielsa

Y esta vez, desde el fin del mundo un ex seleccionado nacional se compadeció con el resultado que obtuvo Bielsa con La Celeste. Se trata de Eddio Inostroza, quien en conversación con BOLAVIP destacó lo realizado por el rosarino.

“Yo no creo que sea fracaso para él. Para el medio… yo creo que ya están emergiendo gente que no era de su línea, no era del gusto de él”, comenzó diciendo respecto a las críticas.

“Pero los que conocemos lo que ha sido Bielsa, cómo ha trabajado, cómo es un apasionado del fútbol, un estudioso, exigente, que busca siempre elevar los niveles. Hay varios factores que le debe doler muchísimo y también a los uruguayos, a la gente, al pueblo”, agregó.

“Lo que sí, estoy seguro que ha sido muy doloroso. Se tenía la impresión que iba a llegar a la final e iba a ser un duro rival para Argentina”, completó en primera instancia.

Marcelo Bielsa llegó a semifinales en su primera Copa América con Uruguay. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

¿Fue un fracaso la eliminación de Uruguay?

En la misma línea, Yeyo Inostroza no cataloga como fracaso el que Uruguay no pudiera alcanzar la final.

“No le pondría tanto fracaso, lo pondría como un eslabón más en su larga y exitosa carrera que ha tenido. A lo mejor sin tanto éxito como haber logrado la Copa en este momento, pero si éxito lo que va dejando. Lo que va dejando ha sido fabuloso. No nos vamos a olvidar de Uruguay, estuvo fenomenal”, expresó.

“Para mí ojalá hubiese llegado a la final y hubiese ganado. Era mi equipo en el fondo”, confesó quien defendiera a La Roja entre 1974 y 1980.

Cabe recordar que la selección uruguaya disputará el tercer lugar de la Copa América ante Canadá, este sábado 13 de julio a las 20:00 horas en el Bank of America Stadium de Charlotte.