Alan Saldivia se sumó a la tendencia de las apuestas. El zaguero charrúa que pudo volver y ser titular ante River Plate, esta vez, realizó una osada promesa si es que Colo Colo deja en el camino al cuadro “Millonario”.

Tras el 1 a 1 de los albos ante el elenco trasandino, la esperanza tanto de los hinchas como los jugadores del popular sigue completamente intacta.

Así lo demostró el mencionado central uruguayo, quien a través de su cuenta de Kick, tal como lo hiciera días atrás el streamer Davoo Xeneize, se sumó a la tendencia de querer ser Arturo Vidal.

Bueno, no ser precisamente él, sino que hacerse su mismo look. Particularmente el mismo corte de pelo. En su transmisión, Alan Saldivia dijo: “Si pasamos a la semifinal me hago el corte del King de una. Si le ganamos a River ahora me corto así como el King, de una, a lo matón”.

Sin titubear, reafirmó su compromiso diciendo: “Lo cumplo de una, quedó grabado. El martes le ganamos a River y me hago el corte del King de una. Es más, el King me hace el corte”.

¿Cuándo se juega la vuelta ante River Plate?

El partido de vuelta por los cuartos de final de Copa Libertadores entre Colo Colo y River Plate, se jugará este próximo martes 24 de septiembre a contar de las 21:30 horas.