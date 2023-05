Alejandro Hisis analiza el momento de Falcón: "Yo lo veo desmotivado, como que ve que no hay por donde"

Colo-Colo sufrió un doloroso empate ante Monagas de Venezuela. El equipo de Gustavo Quinteros no solo empató a un gol, sino que también mostró un pobre nivel futbolístico, muy lejano a lo que nos tenía acostumbrados el año pasado.

Ante esta situación, el ex jugador de Colo-Colo y la Selección Chilena en los años 80, Alejandro Hisis, comentó sobre el nivel que ha mostrado el conjunto albo en los últimos encuentros.

“Le ha costado agarrar ritmo. Lo más preocupante es que los extranjeros no han rendido y eso hay que tenerlo en cuenta. Se le está dando responsabilidades a la gente joven porque los extranjeros, que deberían ser los titulares, no están rindiendo”, comenzó diciendo.

Colo-Colo ha vivido un primer semestre muy irregular. Marcelo Hernandez/Photosport

“Esto es muy complicado para el técnico al momento de armar su equipo. El partido contra Curicó yo los vi muy mal y cuando mejor estaban fue la expulsión de Falcón, entonces ahí se complicó más”, agregó Hisis.

Hisis también tuvo palabras por el difícil momento futbolístico que está viviendo Maximiliano Falcón. “Yo creo que (Falcón) está choreado. Ve que el equipo no va bien y aveces tiene que medir un poco más esa fuerza desmedida. Pero ha sido un aporte, no lo vamos a matar porque anda mal. Yo lo veo desmotivado, como que ve que no hay por donde”.

Con respecto al futuro de Colo-Colo, Hisis la tiene clara. “Va a depender mucho del partido de mañana de Boca con Pereira. Si llega Pereira a ganar va a estar muy complicado”.