Finalmente Maxi Falcón no seguirá en Colo Colo. Aníbal Mosa confirmó la noticia desde Uruguay, donde los albos están disputando la Serie Río de La Plata, lugar al que el “Peluca” finalmente no llegó a entrenar.

Los constantes deseos del jugador de salir del club, sumado a su acto de rebeldía y no presentarse a las prácticas, hicieron que el directorio de Blanco y Negro finalmente aceptara la propuesta del Inter de Miami, club que desembolsó 2.5 millones de dólares al “Cacique” por el zaguero uruguayo.

Toda esta situación generó un ambiente de molestia tanto en el plantel como en el cuerpo técnico y claramente en la dirigencia. Así lo demostró el expresidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, quien enfrentó a los medios luego de la reunión de directorio donde se decidió dejar partir al charrúa.

“Toda esta teleserie no ha hecho más que perjudicar mucho a la institución, a mi modo de ver, y sienta un mal precedente, porque nos genera un daño futbolístico que no debió extender más de los 15 días que no se presentó a entrenar”, expresó el extimonel de Colo Colo.

Los dardos de Alfredo Stöhwing contra Maxi Falcón

Pero Alfredo Stöhwing no se detuvo ahí, sino que agregó que: “Si hubiera participado la gerencia deportiva y no se manejara tan unilateralmente, esto no se producía”.

En esa línea, añadió: “Lo que hizo Falcón no se le hace a Colo Colo. Le deseo la mejor de las suertes, pero estoy muy defraudado de su comportamiento con respecto a la institución”.

Ya nadie quiere saber más de Maxi Falcón en Colo Colo Foto: Photosport)

Fue allí cuando cargó contra la actual directiva de Blanco y Negro por las malas gestiones: “La responsabilidad es del jugador por no presentarse, pero siendo éste un club complicado, las cosas se pudieron manejar mejor. Si ya vimos lo de Brayan Cortés. Es el costo de centralizar todo en una persona (Mosa), como es el estilo de esta administración”, cerró.