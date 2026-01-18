Colo Colo y Alianza Lima vuelven a verse las caras este domingo en un amistoso internacional válido por el torneo Serie Río de La Plata, que se disputa en Uruguay. Más allá de lo futbolístico, el encuentro revive una historia que trasciende los resultados y que ha convertido a ambos clubes en símbolos de solidaridad y hermandad dentro del fútbol sudamericano.

El Cacique y los Íntimos se enfrentan nuevamente en la cancha, esta vez en un contexto de preparación y competencia amistosa, pero con una carga emocional que se remonta a uno de los episodios más dolorosos en la historia del deporte continental. Cada cruce entre chilenos y peruanos recuerda un lazo forjado en medio de la tragedia.

La relación entre ambas instituciones quedó marcada para siempre el 8 de diciembre de 1987, cuando el avión que transportaba al plantel de Alianza Lima se estrelló en el mar frente a la costa peruana. El accidente dejó un saldo de 43 fallecidos, entre ellos 16 futbolistas del primer equipo, generando una conmoción que impactó profundamente a todo el fútbol sudamericano.

Una hermandad nacida desde la solidaridad

Tras conocerse la tragedia, Colo Colo fue uno de los primeros clubes en manifestar su apoyo al elenco peruano. La dirigencia alba se contactó con Alianza Lima para expresar su solidaridad y, más allá de los gestos simbólicos, decidió colaborar de manera concreta con la reconstrucción deportiva del club.

Colo Colo y Alianza Lima comparten una larga historia de fraternidad (Foto: Photosport)

Como muestra de este compromiso, Colo Colo envió a préstamo a cuatro futbolistas para reforzar al equipo íntimo: el arquero José Letelier, el defensor Parco Quiroz, el volante Francisco Huerta y el delantero René Pinto. Estos jugadores no solo aportaron en lo futbolístico, sino que también se transformaron en un símbolo de apoyo y compañía en un momento de profundo dolor.

Un mes después del accidente, la relación se consolidó aún más cuando Colo Colo viajó hasta Lima para disputar un partido amistoso en el estadio de Alianza Lima. Aquel encuentro estuvo cargado de emoción y fue recibido con gratitud por la hinchada peruana, que vio en el club chileno un verdadero aliado en la adversidad.

En ese contexto, los fanáticos íntimos realizaron un mural que inmortalizó la unión entre ambas instituciones, con los escudos de Colo Colo y Alianza Lima acompañados de la frase “un solo corazón”. La imagen se transformó en un emblema de fraternidad y respeto mutuo que perdura hasta el día de hoy.

Ahora, décadas después, Colo Colo y Alianza Lima vuelven a enfrentarse, esta vez en suelo uruguayo y en el marco de la Serie Río de La Plata. El amistoso no solo sirve como preparación deportiva, sino también como un nuevo capítulo de una historia de hermandad que demuestra que el fútbol puede unir incluso en los momentos más difíciles.