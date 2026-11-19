El presidente de Blanco y Negro no quiere que lo apuren en el proceso de renovaciones de contrato.

Todavía no hay ninguna renovación resuelta en Colo Colo pese a que se van a cumplir dos semanas desde que aseguraron la obtención del título en la Liga de Primera 2026.

La prioridad sigfue siendo el entrenador Fernando Ortiz, con quien estarían muy cerca de asegurar su continuidad para la próxima temporada. Así lo reiteró el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, este jueves tras las elecciones en la ANFP.

“Estamos avanzando, estamos teniendo comversaciones, que cada día tenemos más claridad. Hay que estar atento”, señaló el timonel albo.

En la misma línea, insistió en que, “una vez que estemos listos con el técnico, que espero sea lo más rápido posible, vamos con los jugadores. El entrenador primero, después el resto”.

Aníbal Mosa en las elecciones de la ANFP. (Foto: Diego Martin/Photosport)

El duro mensaje de Aníbal Mosa en Colo Colo

Pero eso no fue todo, ya que al ser consultado por el nerviosismo de algunos jugadores que terminan contrato y no tienen certeza sobre su futuro, respondió tajantemente y les dio la libertad que negocien con otros clubes.

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“Los tiempos en esta institución los marca la institución y su presidente. El que quiera negociar como jugador libre, que lo haga”, lanzó sorpresivamente el puertomontino.

En síntesis