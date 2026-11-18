El presidente de Blanco y Negro otra vez salió con una de las suyas, revelando lo que hará con el archirrival.

Mientras que en Colo Colo piensan en la próxima temporada tras haber asegurado el título de la Liga de Primera 2026, en la vereda del frente viven una profunda reestructuración.

En Universidad de Chile hay un nuevo presidente en medio de la venta del paquete accionario de Azul Azul tras el escándalo por el caso Sartor, donde el elegido para llevar las riendas del club por estos meses es Eduardo Álamos.

En el Cacique vieron de lejos esta elección, pero de todas formas quieren hacer un gesto con el archirrival. Así lo expuso el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien reveló que se contactará con su par del cuadro laico para felicitarlo.

“No he tenido el gusto de hablar con el señor Álamos, no tengo su teléfono, pero ahora seguramente me lo van a dar y lo voy a llamar para felicitarlo y desearle lo mejor”, aseguró el timonel albo previo al amistoso entre Chile y Colombia en el Estadio Monumental.

Fin a las polémicas entre Colo Colo y la U

Además, el puertomontino se enteró que el nuevo presidente del elenco estudiantil aceptó sus disculpas por todos los mensajes hacia la U en medio de los festejos por la estrella 35.

“Se aceptan las disculpas correspondientes y esperemos nomás que no vuelva a suceder, porque tenemos que dejar esas cosas fuera de la cancha”, dijo Álamos en Radio ADN.

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Ante aquello, Mosa respondió pacíficamente: “Está bueno, hay que dar vuelta la página nomás, hay que concentrarse en el futuro”.