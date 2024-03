Aníbal Mosa golpea la mesa por la pugna de los premios en Colo Colo: "No debería ser tema horas antes de un partido tan importante"

Tan solo minutos quedan para que Colo Colo y Universidad de Chile salten a la cancha del Estadio Monumental para disputar una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

Sin embargo, hay un tema que preocupa y mucho a los jugadores del Cacique. ¿Cuál es?. El tema premios en la Copa Libertadores, el cual todavía no se resuelve.

Según informó Dale Albo hace algunos días, el plantel del conjunto Popular habría solicitado el 60% de la ganancia obtenida, hasta ahora en Copa Libertadores.

ANÍBAL MOSA ALZA LA VOZ SOBRE EL TEMA DE LOS PREMIOS EN COLO COLO

En la antesala del trascendental encuentro ante el Romántico Viajero, Aníbal Mosa, dirigente albo, fue interceptado por los diversos medios de comunicación y fue ahí que se refirió a esta situación.

“Malo me parece porque no se debió llegar a este punto y esperemos que mañana haya un directorio extraordinario para poder solucionarlo”, afirmó el ex mandamás del cuadro de Macul.

Mosa compartiendo con el plantel en un partido por la Libertadores | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Hay que llegar a un acuerdo. Espero que no sea muy difícil porque este tipo de cosas no debería ser tema 24 horas o horas antes de tener un partido tan importante”, cerró.

¿Qué canales transmiten el Superclásico entre Colo Colo y la Universidad de Chile?

El Superclásico entre Albos y Azules será emitido por las pantallas de TNT Sports 2 y TNT Sports HD.