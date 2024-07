Si bien este domingo el plantel de Colo Colo tuvo descanso, el presidente de Blanco y negro, Aníbal Mosa, tuvo una agitada mañana. Esto porque el timonel albo llegó hasta el Centro de Justicia para interponer una querella contra los barristas detenidos ayer, en el partido contra Deportes Santa Cruz.

Cabe recordar que el sábado el Cacique avanzó a la final de la zona centro-sur en la Copa Chile 2024, con una victoria por 1-0. Pero al cierre del cotejo, hubo algunos incidentes aislados en el Estadio Monumental, como lanzamiento de fuegos artificiales.

Por lo mismo, esta jornada Mosa decidió dar una fuerte señal, donde atendió a los medios presentes.

“Nosotros queremos darle persecución y caza a los delincuentes. Es decirle a estos delincuentes que los vamos a sacar del estadio y los vamos a sacar de la manera que dice nuestra consitutición y nuetsras leyes, a través de los tribunales de justicia”, comenzó diciendo.

“Bajo esa primicia, nosotros a cada persona, cada individuo que de aquí en adelante empiece a interrumpir, hacer desmanesy meter fuegos de artificio, les digo ahora los vamos a perseguir. Y si tenemos que venir mil veces al centro de justicia, vamos a venir”, continuó.

“Insisto, nuestra mayor preocupación hoy día tiene que ser la seguridad. El Monumental es la casa de todos los colocolinos y yo como presidente estoy aquí para decirle a todos los colocolinos de Arica a Magallanes que vamos a defender ese lugar”, completó Mosa.

Aníbal Mosa exige el enrolamiento en Colo Colo

Al ser consultado por el lienzo que se exhibió en las galerías del Monumental, que llamaba a no enrolarse para los partidos del cuadro popular, el empresario de origen sirio reaccionó y criticó este actuar de algunos hinchas.

“Me parece pésimo, me parece muy mal, porque todo se tiene que regir de aquí en adelante según las normas que hemos establecido y la primera norma es que se tienen que enrolar. El que no se enrola no va a entrar al estadio y si entró al estadio de mala manera, lo vamo a sacar, lo vamos a expulsar”, expresó.

Seguido, se refirió a las medidas que están adaptando en el Eterno Campeón para evitar futuros indicentes en La Ruca.

“Primero el enrolamiento facial como primera cosa. Ayer tuvimos una buena experiencia nosotros en los accesos. Las medidas que estamos aplicando de cierta manera nos están dando resultados. Nos hubiese gustado que no hubiesen entrado esos fuegos artificales ayer, pero vamos a implementar más medidas para que este tipo de situaciones no ocurra”, indicó.

Nuevo proyecto para el Estadio Monumental

En la misma línea, el carismático presidente de la concesionaria, anunció un nuevo proyecto para aumentar la seguridad en los accesos del estadio.

“Vamos a llevar un proyecto próximamente para que lo podamos discutir nosotros, que tiene que ver con todos los accesos del estadio y queremos adoptarlo ya. Vamos a adoptar todas las medidas que sean necesarias para expulsar a estos delincuentes, no son colocolinos estos”, adelantó.

Hay promesas de nuevas medidas de seguridad en el Estadio Monumental (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

También, aprovechó de demostrar su compromiso con la seguridad y las autoridades locales para el crucial partido del 13 de agosto contra Junior de Barranquilla por los octavos de final de la Copa Libertadores.

“Estamos nosotros trabajando de la mano con las autoridades locales y regionales, para decirles que nosotros somos capaces de organizar un evento deportivo de estas características. Obviamente nos estamos preparando para ese partido tan importante del 13 de agosto. Entonces vamos a seguir apretando, vamos a seguir colocando controles, vamos a seguir querellándonos contra todos estos delincuentes”, concluyó el mandamás del Popular.