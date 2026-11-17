Se trata de uno de los goleadores del Cacique, que tiene hasta la próxima semana para resolver su futuro en Macul.

En Colo Colo están contra el tiempo para definir algunas situaciones contractuales que son la prioridad a partir de la renovación del entrenador Fernando Ortiz.

Entre ellas está la extensión del capitán Arturo Vidal y también de las figuras que están a préstamo y tienen opción de compra, como el caso del volante Álvaro Madrid que tienen hasta el 15 de diciembre para ejecutarla.

También está la situación del delantero argentino Maximiliano Romero, que fue cedido por Argentinos Juniors y tiene una opción de compra de 1,5 millones de dólares por el 50% del pase.

Y desde el otro lado de la cordillera han empezado a presionar al Cacique para definir su futuro, pues dieron plazo de una semana para que los albos sigan teniendo la prioridad, ya que habría despertado el interés en otros clubes.

Así lo dio a conocer AS Chile, que conversó con una fuente del cuadro de La Paternal. “Colo Colo tiene la prioridad hasta el 24 de noviembre”, indicaron.

Y avisaron que el goleador de 27 años tiene otras ofertas sobre la mesa desde Brasil y Medio Oriente. “Si no, tenemos ofertas de Arabia Saudita y Brasil. A él le ha ido bien”, comentaron desde el otro lado de la cordillera.

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Desde Argentinos Juniors apuran a Colo Colo por Maxi Romero. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En síntesis