El goleador de Colo Colo hizo público un apodo que la rompe al interior del camarín albo y que desconocían los hinchas del Cacique.

En Colo Colo todo es alegría tras la obtención de la estrella 35 en la Liga de Primera 2026, donde se coronaron campeones a falta de tres fechas para el final.

Los albos ya completaron una semana de festejos y uno de los que más ha dado que hablar en estas celebraciones es el goleador Javier Correa, quien ahora reveló un secreto de camarín.

El cordobés fue el último invitado del podcast ‘Campeones Eternos’ que conducen dos emblemas del cuadro popular, Manuel Neira y Gonzalo Fierro, donde se le salió el desconocido apodo de uno de sus más cercanos del plantel colocolino.

A quienes seguían la transmisión les llamó la atención a quién se refería como ‘El Iguana’, por lo que tuvo que ser consultado directamente. Ahí estallaron la risas en el estudio, pues se trataba del lateral izquierdo Erick Wiemberg.

“La Iguana es Wiemberg. No sé, yo llegué y ya… porque es flaquito, tiene las patas así chiquitas. Lo queremos al Iguana, lo queremos”, explicó Correa.

Luego reveló quién le puso este sobrenombre, jugador que ya no está en el equipo: “Yo llegué y parece que Ramiro González le había puesto la Iguana”.

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El compañero de concentración de Javier Correa en Colo Colo

En la misma línea, contó que justamente su compañero de concentraciones es Wiemberg, que además es de los más bromistas del plantel, junto al defensa Joaquín Sosa y el delantero Maximiliano Romero.

“Concentro con la Iguana, concentro con él. De hace un año que concentramos y el que se queda dormido le lleva el desayuno al otro”, indicó sobre el trato con el valdiviano.

“Sosa, Romero y Erick juntos, tenés streaming para rato. Son personajes todo el día, todo el día… no te puedes descuidar un segundo”, completó el artillero argentino.

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Erick Wiemberg es parte de los más graciosos del plantel de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En síntesis