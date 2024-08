El King anticipa que no se apurarán en la recuperación y que ya tienen todo planificado. Además, mostró una gran convicción en el Cacique.

Arturo Vidal siguió desde la tribuna el triunfo de Colo Colo por 2-1 ante Ñublense en el estadio Monumental. El King se está poniendo a punto físicamente para los próximos desafíos del Cacique. De momento, el mediocampista anticipa que no estará en la visita del cuadro Albo a Cobreloa el domingo 1 de septiembre a las 15:00 en el estadio Zorros del Desierto.

“Me tocó estar afuera y creo que el domingo también, pero bien, veo al equipo súper tranquilo, súper seguro a la hora de jugar. Creo que el equipo ha ido madurando con el pasar de los partidos, jugando Copa Internacional, Campeonato, lo están haciendo bastante bien, eso me tiene bien contento. Igual afuera se sufre, pero en todo momento se ve que el equipo manda en todos los partidos y eso a uno lo deja tranquilo”, señaló el King en diálogo con TNT Sports.

Vidal muestra su convicción con lo que viene mostrando el Popular y se refiere a lo que tiene el equipo de Jorge Almirón: “De todo, de lo que quieran. Sabíamos que en algún momento íbamos a agarrar una buena racha, siempre lo dije, vi trabajar a los muchachos, hay mucho talento, la calidad de los que llegaron”.

“El equipo cada entrenamiento que pasa toma más la mano al entrenador. Eso es muy importante cuando un proceso se trabaja fuerte, con alegría y cuando los resultados se dan, uno crece mucho más rápido y se está viendo. Esperamos seguir así hasta fin de año”, agregó.

Arturo Vidal se pone a punto para volver a las canchas con Colo Colo. (Foto: Photosport)

También también mencionó que tomaron una determinación de parar su actividad: “Tomamos la decisión con el profe, con los médicos, que era el momento, arriesgué mucho contra Junior, pero era mi vuelta, no me la podía perder”.

Arturo Vidal espera regresar en el partido de Colo Colo ante Universidad Católica

El King no se arrepiente de jugar ante el Tiburón: “No me arrepiento de nada, lo volvería a hacer si me tocara de nuevo. Valió la pena, pude estar con el grupo, el grupo esas cosas las ve, las valora, cuando uno se sacrifica, cuando el compañero de al lado se sacrifica, le da más fuerza a uno para salir a luchar, a jugar de mejor forma, eso creo que sirvió mucho”.

No obstante, aclaró que llegó el momento de parar y anticipó cuando será su vuelta: “Pero ahora ya llegó el momento. tenemos días para el partido de River. En este momento estoy sin dolor, eso es lo más importante. Ahora ya me empiezo a preparar paso a paso, no nos vamos a apurar, tenemos todo planificado. Espero llegar al partido de Católica y después al de River si Dios quiere”.

Colo Colo jugará ante Universidad Católica por la fecha 24 del Campeonato Nacional 2024 en fecha a definir, pero todo indicaría que sería el viernes 13 de septiembre. Por su parte, recibirá a River Plate el martes 17/8 a las 21:30 en el estadio Monumental.