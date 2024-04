Colo Colo volvió a la senda de la victoria al vencer por 1-0 a Universidad Católica este sábado, por la novena fecha del Campeonato Nacional. El héroe del Cacique fue Arturo Vidal, quien anotó el único gol del clásico.

El King convirtió a los 23 minutos del primer tiempo un golazo de cabeza, tras un certero centro de Marcos Bolados.

Y tras el partido en el Estadio Santa Laura, el volante de 36 años analizó este triunfo y dejó varias frases, algunas polémicas.

“Lo importante hoy día era que el equipo volviera al triunfo, creo que en los otros partidos merecimos un poco más, pero bueno, así es el fútbol. Lo importante es que hoy se hizo un gran partido. Ahora a preparar, a descansar muy bien, que el martes tenemos una final”, comenzó diciendo en diálogo con TNT Sports.

Seguido, confrontó al periodista Daniel Arrieta, quien le indicó que el Cacique no mereció perder los últimos tres partidos, antes de este clásico contra la UC.

“Yo no los escuchaba a ustedes en el programa decir eso, decían que Colo Colo jugaba mal. Los escuché el otro día contra Cobreloa y eso me da rabia, porque el otro día no merecíamos perder. Cobreloa hizo su trabajo, se llevó los tres puntos, pero no merecíamos”, lanzó Vidal.

“Lo importante que hoy mejoramos, estuvimos concentrados los 90 minutos, el otro día cometimos errores, hoy no y ojalá que el martes tampoco. De aquí en adelante vamos a seguir mejorando, porque este equipo tiene mucho que dar“, añadió.

Arturo Vidal le dio el triunfo a Colo Colo en el clásico contra Universidad Católica. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

El presente de Arturo Vidal en Colo Colo

Al ser consultado por su condición física y por qupe jugó hasta los 50 minutos, el experimentado mediocampista explicó: “Ya estoy bien, no hay excusas. Hoy el partido lo jugué muy intenso, sabía que iba a jugar 50 minutos, porque el martes tenemos una final, que es el partido más importante, porque queremos pasar en la Copa. Hace muchos años que Colo Colo no avanza y queremos hacer una gran Copa. Así que eso es muy importante para mí, me hubiese encantado seguir hasta el final, pero hay que darle la opoirtunida a todos. Que estén todos preparados, porque lo que viene es duro”.

Seguido, volvió a ponerse objetivos grandes para lo que resta de temporada, ya que quiere conseguir títulos en su vuelta al Eterno Campeón. En esa línea, el próximo martes recibirán a Alianza Lima por el Grupo A de Copa Libertadores.

“Yo no vine a ganar partidos, yo vine a ganar títulos. Y eso es lo que quiero hacer acá, tenemos un gran equipo, el martes es una prueba muy importante para nosotros, como club y como equipo chileno”, expresó.

El deseo del King con miras al centenario

Finalmente, tuvo palabras para lo que se vivió ayer (viernes) en el Estadio Monumental, donde celebraron el aniversario número 99 del club. Ante aquello, confesó que desea estar presente y seguir siendo parte del equipo para el centenario.

“Sí, claro, me encantaría estar. Ojalá ser una leyenda como muchos que estuvieron ayer, que dejaron una huella impresionante acá en Colo Colo. Es emocionante lo que se vivió ayer y ojalá el próximo año sea mucho mejor en el centenario“, cerró el bicampeón de América.