Arturo Vidal entrega preocupante noticia tras la clasificación de Colo Colo: "Me volví a apretar, no voy a estar para el domingo"

Una gran noche se vivió en el Estadio Monumental en el marco de la revancha por la Fase 2 de Copa Libertadores, donde Colo Colo avanzó de ronda dejando eliminado nada más que a uno de los líderes del fútbol argentino, Godoy Cruz.

El Cacique hizo valer el 1-0 obtenido en la ida y este jueves le alcanzó con el empate 0-0 para avanzar a Fase 3, donde ahora enfrentará al Sportivo Trinidense de Paraguay.

Pero no todo fue festejos en Macul, ya que el cuadro popular recibió una mala noticia por parte de su gran refuerzo e ídolo del club, Arturo Vidal. El volante de 36 años salió lesionado en el entretiempo, sufriendo una molestia muscular similar a la de Mendoza hace una semana atrás.

Arturo Vidal solo pudo jugar 45 minutos en la revancha entre Colo Colo y Godoy Cruz. (Foto: Guillermo Salazar)

La mala noticia que entregó Arturo Vidal en Colo Colo

Tras el cotejo, el propio King en diálogo con ESPN adelantó que se perderá el partido del domingo ante Huachipato y que espera llegar para la ida ante los guaraníes el próximo miércoles.

“Me volví a apretar ahí en lo que me había pasado el otro día. Traté de aguantar lo que más pude, pero bien, tengo varios días para recuperarme. No voy a estar para el domingo, pero para el próximo partido sí. Así que contento por lo que se hizo, porque se pasó, que era lo más importante”, comenzó diciendo.

En la misma línea, indicó que espera estar recuperado para la ida en Paraguay: “Eso espero, yo creo que sí, aquí esta la gente muy preparada para recuperarme. Vamos a hacer todo lo posible para estar con el grupo en los próximos partidos”.

La felicidad del King por la clasificación a Fase 3

Sobre la clasificación, quedando a una etapa de meterse en fase de grupos, Vidal comentó: “El equipo está muy contento, esto nos va a ayudar mucho a crecer en los partidos que vienen. Se hizo contra un gran equipo como Godoy Cruz, que era muy duro, pero lo sacamos adelante jugando bien. El equipo en ningún momento sufrió, así que eso nos deja muy tranquilos”.

“La alegría de haber pasado hoy día creo que es lo más importante, más que mi dolor. Y eso que en un par de días se me pasa el dolor“, completó el referente de la Selección Chilena.