Arturo Vidal felicita a la U por su triunfo a Colo Colo, pero lanza: "No sé si llegaron alguna vez"

Arturo Vidal habló tras la derrota de Colo Colo en el Superclásico por 1-0 ante la Universidad de Chile en el estadio Monumental. El King aseguró que el partido ante Sportivo Trinidense en Paraguay le pesó al Cacique.

“Nos pasó la cuenta el miércoles, el partido de Paraguay. Hoy día entramos dormidos el primer tiempo, el segundo tiempo ya mejoramos muchísimo. Los tuvimos en un arco”, expresó el mediocampista de 36 años.

El volante además no cuenta muchas llegadas de la U: “No sé si llegaron alguna vez, le pregunté a (Brayan) Cortés si le habían llegado y me dijo que no. Nos vamos tristes, porque se perdió. Felicitaciones a la U, pero nos quedan muchas cosas importantes y como lo dije el miércoles es la final para nosotros”.

Vidal no duda y pone el partido ante Sportivo Trinidense en un sitial más importante que el Superclásico: “Siempre ha tenido más importancia que este partido, que todos los partidos que hemos tenido antes, porque ese nos va a llevar a la Libertadores, donde queremos pelear para poner a Colo Colo en lo más alto en Sudamérica”.

Arturo Vidal hace una autocrítica por el primer tiempo de Colo Colo ante la U en el Superclásico y asegura que mejoraron en el complemento. (Foto: Photosport)

¿Cuándo juega Colo Colo ante Sportivo Trinidense por la Copa Libertadores?

Colo Colo se mide ante Sportivo Trinidense este miércoles a las 21:30 en el estadio Monumental por la tercera fase vuelta de la Copa Libertadores.

El Cacique empató 1-1 en la ida en asunción, por lo que necesita ganar en los 90’ o empatar e ir a la definición a penales para instalarse en la fase de grupos de la máxima competición continental.