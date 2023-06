La Selección Chilena deja en el pasado lo que fue su victoria ante Cuba por 3-0 en Concepción y ya piensa en el encuentro ante Republica Dominicana, en la que en esta jornada al Aeropuerto de Santiago arribó el volante, Arturo Vidal, quien se sumará a los trabajos del equipo de Eduardo Berizzo.

En esta jornada, el ‘King’ habló con los medios tras llegar a nuestro país y abordó lo que es su presente en el Flamengo, en la que cuestionó de cierta manera la decisión de Jorge Sampaoli en dejarlo en la banca en el ‘Mengao’ y avisa que está al 100% en todo aspecto.

“Para la gente que ve no he estado jugando puede decir que estoy mal, pero yo me siento super bien, estoy al 100%. Es una decisión técnica que hay aceptarla, no la comparto, pero es lo que el entrenador quiere. Lo importante que el equipo está bien, tenemos 22 jugadores de primer nivel. Estoy tranquilo, esta vez me está tocando así, pero si me toca jugar de titular saben que siempre doy el máximo, el viernes verán como estoy”, comenzó señalando Vidal.

Ya hablando sobre su futuro, el ‘Rey’ dejó muy en claro que ve muy complejo que pueda continuar en Brasil después de finalizar el contrato y dejó la puerta abierta para lo que puede ser su retorno a Colo Colo.

Vidal abre las puertas al retorno a Colo Colo | Foto: Photosport

“Tengo contrato hasta diciembre, después de diciembre voy a ver. Claramente no seguiré en Brasil después de diciembre y vamos a ver. Me encantaría volver (a Chile), pero queda mucho tiempo, prefiero hablarlo en el momento, ahora a preocuparme de la Selección, disfrutar lo que me queda de contrato y ojalá ser campeón de los torneos que tenemos y después pensar bien las cosas”, confesó.

Finalmente, Vidal no quiso abordar más en específico lo que puede ser una posible vuelta a Colo Colo por respeto al Flamengo, pero avisa que a final de año se sentará y tomará la mejor decisión para su carrera.

“Faltaría el respeto el hablar de otro equipo ahora, ya que tengo contrato con Flamengo y estoy disfrutando. Claramente no es el momento, cuando esté libre, diré lo que pienso y lo que quiero”, concluyó.