Una bienvenida nunca antes vista en el fútbol chileno se vivió este jueves en el Estadio Monumental, donde cerca de 35 mil hinchas de Colo Colo llegaron a entregarle todo su cariño a Arturo Vidal, quien volvió al club de sus amores después de 17 años.

El King arribó al reducto de Macul en helicóptero y dio una vuelta olímpica a caballo, vestido con armadura, manto y corona, al fiel estilo del apodo que le pusieron en Europa.

Tras el emocionante evento, el mediocampista de 36 años se dirigió a la sala de prensa de La Ruca, donde volvió a agradecer a la parcialidad alba.

“Te mentiría si alguna vez soñé algo así. Fue algo maravilloso llegar y que el estadio esté lleno para una bienvenida. No sé si en algún otro país se habrá visto así. Feliz, agradecido infinitamente con la gente del pueblo colocolino. Todavía estoy emocionado, estoy sin palabras”, comenzó diciendo.

“Todo este cariño que estoy recibiendo ahora lo voy a tratar de agradecer a mí manera, jugando bien, logrando nuestros objetivos que tenemos por delante. Y que disfruten también, todo lo que he hecho fuera quiero hacerlo acá, por algo vine. Con la ayuda de mis compañeros y el cuerpo técnico seguramente este año nos va a ir muy bien”, añadió.

Al ser consultado por cómo es la hinchada colocolina en comparación con otras parcialidades de los equipos a los que defendió fuera de Chile, contestó que no hay mejor que la del cuadro popular.

“Todos los hinchas son diferentes, pero el hincha colocolino es del pueblo, de mucho esfuerzo, de sacrificio. Yo vengo de ahí, nací siendo colocolino, entonces no podría hablar de las otras hinchadas. Las conozco en los estadios cuando las cosas van bien, te apoyan a morir, pero el hincha colocolino es otra cosa. Yo también fui hincha de Colo Colo antes de ser futbolista profesional y todavía cuando estaba afuera era hincha. Entonces, claramente la veo diferente a la hinchada de Colo Colo, es la mejor del mundo creo yo“, respondió.

El cariño que no se esperaba en Chile

El referente de la Selección Chilena y bicampeón de América, también se refirió al sorprendente cariño con el que fue recibido en el país, algo que no esperaba.

“Uno piensa cuando está afuera que es más querido afuera que en su propio país. Pero ahora me doy cuenta que no es así, que acá en Chile hay mucho cariño por los jugadores, por los que han representado a Chile, a los que han hecho carrera afuera. Y hoy día me lo hicieron sentir de esa manera”, señaló-

Arturo Vidal se paseó a caballo por la cancha del Estadio Monumental. (Foto: Marcelo Hernández/Photosport)

Arturo Vidal insiste en la Copa Libertadores

Finalmente, se comprometió una vez más con pelear la Copa Libertadores con Colo Colo, luego de haberlo prometido en su oficialización.

“Sí, me hago cargo de mis palabras, siempre lo he hecho. Claramente hay dos opciones: ganar o no ganar. Pero siempre me hago responsable. Gracias a Dios he ganado mucho en la vida, muchas copas. Y si no hubiese tenido esta personalidad no creo que me habría ido tan bien. La primera vez que fui a Alemania si no hubiese tenido esta personalidad, hubiese estado de vuelta acá y mi carrera se hubiese acabado súper rápido. Asumo todo lo que venga. Si no se da, asumiré por qué no se dio, pero me tengo confianza, creo en mí y creo en mis compañeros“.