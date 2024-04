Arturo Vidal no dramatiza con la distancia de 10 puntos que la U le lleva a Colo Colo: “Quedan 22 partidos”

Arturo Vidal con una sensación de rabia tras la caída de Colo Colo por 2-0 ante Cobreloa en el estadio Monumental. El King fue consultado sobre si ese sentir de enfado pasaba por la diferencia de 10 puntos que le sacaba Universidad de Chile en la Tabla de Posiciones del Campeonato Nacional 2024.

“A la U no la tenemos ni en mente, te lo digo ya”, señaló el mediocampista. En la zona mixta al King le hicieron ver que había una decena de distancia ya. No obstante, el futbolista le bajó el perfil a la situación asegurando que aún falta y apelando a su experiencia ganadora: “Sí, pero quedan 22 partidos ¿Cuántos puntos son ahí? 66. Mira todo lo que queda, te lo digo yo que he estado siempre peleando los primeros lugares en toda mi carrera y ahora va a ser igual”.

“Estamos a 10 puntos de la U, pero no pensamos nunca en la U. Pensamos partido a partido. Hoy día nos vamos con rabia porque no se ganó, tuvimos más ocasiones que todo el año, no pudimos concretar ninguna y eso nos deja muy tristes. Nos llegaron dos veces, nos hicieron dos goles”, añadió el mediocampista de 36 años.

Vidal comparó lo encuentros ante Cerro Porteño y Cobreloa: “Hay que pensar bien, vamos a ver qué pasa. Ojalá lo analicen ustedes bien, como Cerro Porteño vino acá, no tuvimos opciones, le ganamos en el último minuto. Hoy día fue todo diferente, tuvimos 200 ocasiones y no la metimos y Cobreloa se lleva tres puntos a casa felices, así que nada, mucha rabia por eso”.

Un camarín triste y con rabia en Colo Colo

Arturo Vidal reveló cómo está el camarín del Cacique tras encadenar tres derrotas consecutivas: “Está triste, está con rabia. Nos han tocado partidos duros, tenemos un gran equipo, tenemos muchos jugadores que están con muchas ganas de jugar, pero estás cosas te matan, te cuestan, porque hemos trabajado duro, nos preparado de la mejor forma, perder así como se perdió hoy día duele mucho”

Arturo Vidal reveló que hay tristeza en el camarín de Colo Colo (Jonnathan Oyarzun/Photosport)

“El otro día quedamos sin nada en Brasil haciendo un gran partido, el partido anterior los muchachos fueron a jugar a Ñublense y creo que no se merecían el 3-0. Entonces se van juntando cosas que van dañando, pero esto nos tiene que dar fuerza para lo que viene, tenemos un gran equipo y si no cometemos errores como los hemos cometido en los últimos tres partidos podemos pelear por muchas cosas este año”, agregó.

También agradeció a los hinchas del Cacique y entregó un mensaje de tranquilidad: “Primero agradecerle a la gente de Colo Colo. Desde el inicio de este año nos han apoyado incondicionalmente. Hoy día vieron cómo cantaron después de que terminó el partido, es muy difícil que haga eso la barra y lo hizo. Agradecerles de todo corazón, decirles que estén tranquilos que los partidos que vienen vamos a sacar el mejor Colo Colo y esperar que a fin de año estar celebrando títulos”.