Claudio Bravo se retiró del fútbol profesional. Arturo Vidal le escribió lindas palabras al golero en una publicación de Instagram, pero también le envió un mensaje. El King destacó la gran amistad que formó con el histórico capitán, con quien compartió en Colo Colo en sus inicios y luego en la Selección Chilena.

“Me despedí no personalmente, sino que por mensaje y después le subí eso (a Instagram) porque es la verdad. Tenemos mucho cariño, claramente pasaron cosas, pero después cuando lo hablamos cara a cara nos dijimos la verdad”, expresó el mediocampista en diálogo con TNT Sports.

Luego destacó un tremendo gesto que tenía el guardameta en sus inicios y da por superado cualquier diferencia: “Con Claudio tenemos una amistad. Desde los 15 años que me conoce, me traía a los entrenamientos, me veía cuando pasaba en bicicleta. Entonces tenemos otra amistad, por eso cuando pasaron cosas fue más duro, porque teníamos mucho cariño, pero ya estamos bien”.

Vidal además reveló que le dijo al histórico exgolero en el mensaje que le envió: “Le dije como había tenido tanto valor para hacer algo así. Espero que no llegue nunca el momento ese, porque es duro, es difícil”.

Arturo Vidal le mandó un mensaje a Claudio Bravo por su retiro (Foto: Photosport)

Además le expresó mucho éxito para lo que vendrá en su vida: “Le di mucha suerte en lo que venga, seguramente le va a ir muy bien”.