Este jueves 2 de enero comenzó de lleno la pretemporada de Colo Colo y el plantel ya emprendió rumbo a La Serena, donde harán los trabajos previo a los primeros partidos amistosos de este 2025.

En la llegada del plantel al Aeropuerto de Santiago, habló la gran figura del Cacique, Arturo Vidal, quien fue consultado por su opinión de quién debería ser el arquero para esta nueva campaña.

Las opciones son Brayan Cortés que aún no acuerda su renovación con el campeón del fútbol chileno y el costarricense Keylor Navas que suena con fuerza en Macul. Ante aquello, el King no dudó en su respuesta.

“Es un nombre fuerte, todos sabemos lo que ha hecho en su carrera, lo que ganó afuera, pero el tema mío es que no sé por qué no juega hace tanto tiempo”, comenzó diciendo sobre Navas. A lo que agregó: “Nosotros tenemos un arquerazo que es Cortés, ojalá se pueda quedar. No sé en qué está eso, pero me gustaría más que se quedara Cortés”.

“Pero es una decisión de Cortés, de la gente de acá, ojalá se arregle. Y si no, el que llegue que sea un aporte. Nosotros necesitamos gente fuerte para poder pelear la Libertadores que este año se viene con todo”, añadió Vidal.

Arturo Vidal le dio su voto a Brayan Cortés para que siga siendo el arquero de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Ha podido hablar con Brayan Cortés para que siga en Colo Colo?

En la misma línea, comentó que hasta el momento no ha podido hablar con el Indio, quien se despidió del club en medio de sus vacaciones. Pero hasta ahora no ha encontrado destino en el extranjero, por lo que podría reintegrarse al Eterno Campeón.

“No, no he hablado, de verdad que cada uno se fue de vacaciones, tenemos un grupo ahí del equipo, pero no hemos hablado. Creo que es el momento de que él piense, que esté tranquilo y que tome la mejor decisión”, opinó el volante de 37 años.

“Pero él sabe que Colo Colo está entre los mejores equipos de Sudamérica y es una gran oportunidad de seguir acá y de pelear la Libertadores. Creo que este año la podemos pelear”, remarcó el bicampeón de América.

Arturo Vidal aplaude el fichaje de Claudio Aquino

Respecto a la primera contratación que tiene Colo Colo para el centenario, el volante argentino Claudio Aquino que viene de ser elegido el mejor del fútbol trasandino, Vidal aplaudió la gestión del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

“Sí, espectacular, de verdad que eso me encantó. Me pone muy contento, creo que Aníbal se la está jugando, traer al mejor jugador de Argentina no es fácil”, respondió.

“El fútbol chileno realmente, lo dije yo, es muy bueno, y cada vez mejor y trayendo a estos jugadores va a hacer crecer mucho más a Colo Colo y a la liga chilena. Ya se están viendo que la mayoría de los argentinos están viniendo a buscar jugadores acá, entonces eso habla muy bien”, continuó.

“Hay muy buenos jugadores, así que espero que Aníbal siga trayendo jugadores que pidió el profe, porque seguramente nos va a ir muy bien”, completó el ex Barcelona.