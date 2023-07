Arturo Vidal se la canta clara a Colo Colo: "Ellos me tienen que venir a buscar, no siempre yo estar hablando"

Arturo Vidal no está gozando de continuidad en Flamengo. El King de momento está enfocado en cumplir su contrato que finaliza en diciembre de 2023, pero desliza su postura respecto a un posible retorno a Colo Colo, el club que lo formó.

“Tengo contrato, no puedo terminar mi contrato antes. Si terminaré, Flamengo tendrá que hablar conmigo. Quiero terminar contrato (en diciembre) y después veremos qué pasa. Estoy seguro que voy a ir a un equipo que me quiera, no que tenga que volver porque a Colo Colo lo amo, salí de Colo Colo, tengo toda la gente de mi familia que es de Colo Colo, no por eso voy a volver a Colo Colo”, dijo en diálogo con ADN Deportes.

El mediocampista de 36 años le dejó un claro mensaje al Cacique. “Si es un proyecto serio, voy a volver encantado. Pero ellos me tienen que buscar, no siempre yo estar hablando, creo que ahí la gente se equivoca. Si no voy a Colo Colo, me iré a un equipo que quiera pelear. Todavía estoy para luchar, para pelear la Libertadores y ganar cosas”.

El miedo de Arturo Vidal en un eventual regreso al fútbol chileno

Arturo Vidal mostró su preocupación por una eventual falta de respeto en un retorno al fútbol chileno. “Sí, me da un poco de cosa y de miedo eso. Ahora uno va y la gente te quiere de todos los equipos, será alguno de la U o Católica que te molestarán. Eso a veces a uno le hace dudar, para que traten mal y no te reconozcan lo que uno ha hecho fuera”.

Arturo Vidal espera que Colo Colo lo vaya a buscar (Foto: Photosport)

De todas formas asegura que está acostumbrado a la adversidad. “Si es algo serio, y yo sé que voy a ganar cosas, no tengo problemas con enfrentarme a la gente, ya lo he enfrentado en todas partes del mundo. siempre me van en contra”.

Por ahora, el retorno del King a Colo Colo sólo podría ser posible en diciembre de 2023, puesto que el jugador mantiene contrato con Flamengo. Además en Blanco y Negro de momento está cerrado el mercado de fichajes de mitad de temporada.