Colo Colo ya entró de lleno en la recta final de su preparación para el estreno oficial en los amistosos de pretemporada. Este jueves, el ‘Cacique’ enfrentará a Olimpia de Paraguay en la Serie Río de La Plata y todas las miradas están puestas en lo que pueda mostrar el equipo de Fernando Ortiz, especialmente luego de una práctica que dejó varias sorpresas.

La gran novedad fue la formación que probó el entrenador albo, donde Arturo Vidal apareció como defensa central, haciendo dupla con el recién llegado Joaquín Sosa. La decisión llamó la atención en el Estadio Monumental y generó inmediato revuelo entre hinchas y analistas, considerando el rol histórico del “Rey” como volante.

Arturo Vidal podría tener un nuevo rol en Colo Colo de la mano de Fernando Ortiz (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

El contexto también explica la apuesta del DT. En este mercado, Colo Colo sufrió la salida de varios zagueros: partieron Emiliano Amor, Sebastián Vegas y recientemente Alan Saldivia. Para cubrir esos espacios llegaron Joaquín Sosa y Javier Méndez, además de contar con Jonathan Villagra, y ahora Ortiz suma una alternativa más con Vidal como opción defensiva.

Arturo Vidal vuelve a sus inicios: ¿seguirá siendo defensa en Colo Colo?

La idea no es tan descabellada como podría parecer a primera vista. De hecho, el propio historial de el ‘King’ demuestra su polifuncionalidad: en Europa brilló como mediocampista mixto, pero también fue utilizado como delantero y zaguero en distintos momentos de su carrera. En sus inicios, incluso, dio sus primeros pasos más cerca del fondo.

En el programa Pelota Parada, Gonzalo Jara, exdefensor y compañero de Vidal en Colo Colo y la Selección Chilena aseguró sin dudar: “Vidal creció siendo líbero. Era defensa central”, dando cuenta de que esta función no le resulta ajena al bicampeón de América.

El propio ‘Jarita’ profundizó su visión y señaló que: “Yo sí me lo imagino, pero parte por la aceptación del jugador, de dónde quiere jugar Arturo. Ya ha jugado de líbero, de central, de lateral izquierdo con línea de cuatro”.

Ahora, será el duelo ante Olimpia el que entregue las primeras respuestas sobre si este experimento de Fernando Ortiz llegó para quedarse en el Colo Colo 2026.

