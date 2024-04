Este lunes 15 de abril, Colo Colo se medirá en el Estadio Monumental ante Cobreloa con la intención de sumar de a tres unidaes e intentar acercarse a los puestos de avanzada en el Campeonato Nacional 2024.

Uno de los jugadores que no podrá estar presente en dicho encuentro ante los Loínos será el delantero Damián Pizarro, quien habría quedado fuera de la convocatoria por una supuesta lesión.

Pese a eso, el opaco rendimiento mostrado por el ariete en la temporada 2024 ha hecho que los hinchas colocolinos lo llenen a críticas en las diversas redes sociales productor de su constante falta de finiquito.

FRANCISCO EGUILUZ Y LA MALA TEMPORADA DE DAMIÁN PIZARRO EN COLO COLO

El periodista Francisco Eguiluz contestó el llamado de BOLAVIP CHILE para hablar del deslucido año que ha tenido el atacante de 19 años en el conjunto Popular.

“Si hay un parte médico uno no debiera dudar de la lesión de Damián Pizarro, pero si es una decisión técnico no me parece cuestionable porque uno lo ve desenfocado de lo que es Colo Colo, sin las ganas del año pasado”, comenzó diciendo.

Damián Pizarro sigue con la pólvora mojada en Colo Colo | FOTO: Andres Pina/Photosport

En la misma lína, el comunicador de Todo Es Cancha manifestó que “yo creo que a Pizarro le afectó mucho psicológicamente que le trajeran a Paiva cuando el puesto el año pasado era de él, ahí pierde compromiso con el club. Me da la sensación que juega frenado porque se tiene que ir al fútbol italiano”

“A Colo Colo le hizo muy mal dejar a Pizarro estos 6 meses porque no le sirvió ni al club ni al jugador”, sentenció.

¿DESDE CUÁNDO DAMIÁN PIZARRO NO CONVIERTE UN GOL?

Los números son claros. Damián Pizarro no convierte desde el 12 de noviembre de 2023 (2-0 versus Unión La Calera), situación que preocupa mucho a Colo Colo.