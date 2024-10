En Colo Colo no hay descanso y tienen importantes compromisos en medio de la fecha FIFA de octubre, ya que la ANFP les reprogramó dos partidos en este periodo, para que se puedan poner al día en la recta final del Campeonato Nacional 2024.

El Cacique tiene cinco partidos hasta el término del torneo y depende de sí mismo para bajar su estrella número 34. El primero de ellos será el próximo fin de semana ante Huachipato, por la fecha 18 del Campeoanto.

Los albos serán visita de los Acereros en Talcahuano y para este importante duelo por la disputa del título, tendrán ocho bajas.

Las ocho bajas de Colo Colo para enfrentar a Huachipato

Así es, partiendo por el entrenador Jorge Almirón, que recibió tres fechas de castigo por su expulsión y altercado con el árbitro José Cabero en el clásico con Universidad Católica.

A esos se suman las cuatro figuras que fueron citados a la Selección Chilena para enfrentar a Brasil y Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas: el arquero Brayan Cortés, el volante y capitán Esteban Pavez, el extremo Lucas Cepeda y el atacante y goleador Carlos Palacios.

Otro seleccionado que no estará disponible es el joven delantero Leandro Hernández, que fue llamado a La Roja Sub 20. El canterano de 19 años fue titular en el último partido contra Audax Italiano y suma minutos claves para la regla Sub 21.

Además, está al margen el volante Vicente Pizarro que viene recuperándose de una cirugía maxilar, luego de sufrir una fractura mandibular en el último partido de Chile ante Bolivia por las Eliminatorias, el 10 de septiembre. El Vicho todavía no tiene fecha para recibir el alta médica.

Y la última baja que tendrá el cuadro popular es César Fuentes, que pese a estar en condiciones, no está inscrito para esta segunda rueda del torneo.

Leandro Hernández también será baja en Colo Colo para visitar a Huachipato. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Y el panorama pudo haber sido peor de cara a los partidos pendientes con Huachipato y Unión La Calera, ya que el defensa Emiliano Amor solicitó a la Selección de Siria no ser citado en esta pasada.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Huachipato vs Colo Colo?

Los siderúrgicos recibirán a los albos el domingo 13 de octubre, a las 12:00 horas, en el Estadio de Huachipato, Talcahuano. Recordar que este partido será válido por la fecha 18 del Campeonato Nacional.