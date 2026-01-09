Colo Colo sigue con atención el Mercado de Fichajes, donde Fernando Ortiz busca dar con refuerzos para darle un salto de calidad al plantel y poder ser protagonista este 2026 solo con competencia local por delante.

Uno de los anhelos del entrenador argentino es el jugador de Platense perteneciente a Boca Juniors, Oscar Salomón, quien en un momento estuvo ‘cerca’ de llegar al Estadio Monumental pero después se alejó por la arremetida de otro cuadro argentino.

Ese alejamiento, al parecer, sería cosa del pasado: el jugador finalmente no estaría llegando a Newells Old Boys y se abre una chance de que pueda arriba al recinto de Pedreros pensando en este año.

Oscar Salomón sigue en el radar de Colo Colo. | Foto: Platense

Agustín Malvestitti, periodista de Tyc Sports, quien dijo que la operación para que Oscar Salomón vaya a Newells Old Boys está “Frenada. Newells y Boca llegaron a un acuerdo para la compra del 50% de Óscar Salomón, pero el problema es que no se arregló el contrato del defensor”, dijo.

Tras cartón, aseguró que, en este preciso momento, la operación para que el jugador parta a Rosario para defender a la ‘Lepra’ está absolutamente caída: “A esta hora está caída su llegada a Newells Old Boys”, agregó.

Las próximas horas podrían ser claves para que la dirigencia de Blanco y Negro busque tentar al jugador para arribar al fútbol chileno y defender la camiseta de un equipo que no consiguió absolutamente nada en 2025 y está obligado a conseguirlo todo este 2026.

En síntesis

Fernando Ortiz busca reforzar al equipo para competir únicamente en torneos locales este 2026.

El defensa Oscar Salomón no llegará a Newell’s Old Boys por falta de acuerdo contractual.