Barticciotto no se baja de la comisión de ídolos en Colo Colo, pero raya la cancha: "Que en lo deportivo uno tenga injerencia"

Marcelo Barticciotto asoma como uno de los nombres de integrar la Comisión de Ídolos de Colo Colo, un grupo que estaría encargado de entregar un respaldo a la gerencia deportiva que encabeza, Daniel Morón.

El 7 del Pueblo no se baja de esta instancia, pero deja claro que el tema de las atribuciones será fundamental: “Tendría que conversarlo, ver qué potestad pueden tener, no me descarto”.

Barticciotto asegura que no sería bueno si este grupo en el papel consultor empieza a chocar con el director deportivo y se forman diferencias: “Si quiere imponerse sobre Daniel Morón, arrancó mal el tema, porque no es la idea. La idea es poder compartir, hablar de fútbol, tomar decisiones, siempre y cuando todo el mundo lo acepte”.

El exfutbolista campeón de Copa Libertadores ve como aspecto fundamentales que se tome en cuenta la opinión de la comisión de ídolos de Colo Colo. “Que en lo deportivo uno tenga injerencia, que no pase todo por el directorio”.

Marcelo Barticciotto se refirió a la comisión de ídolos en Colo Colo (Foto: Marcelobarti, Instagram)

En ese aspecto, cree que la directiva debería darle más atribuciones para que el tema refuerzos pueda quedar en este grupo especializado. “Más allá que uno tiene que saber qué presupuesto hay, tratar de sacar el máximo provecho para hacer contrataciones, pero no que te visen todo como lo están haciendo ahora. Si lo aceptan, deberían aceptarlo”.

Barti explicó que los integrantes de la comisión de ídolos no serían contratados por Colo Colo y que recibirían un “viático ínfimo”.